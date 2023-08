Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure dar valor às experiências que favoreçam a expressão emocional e o autoconhecimento, visto que a Lua no setor espiritual segue harmonizada a Vênus. É preciso evitar que essa busca interior seja uma desculpa para fugir da realidade e dos afazeres.

TOURO (21/4 a 20/5)

Convém evitar se expor fora da sua zona de conforto e segurança. Busque valorizar sua privacidade. Você tende a ficar emocionalmente mais acolhedora com a Lua no setor íntimo em harmonia a Vênus, o que ajuda com a sinergia emotiva nos relacionamentos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente atuar na prevenção do estresse ligado às dificuldades do dia a dia. Sua postura pode se mostrar mais carismática e gentil, o que lhe ajuda a ultrapassar barreiras e chegar ao coração das pessoas, visto que a Lua na casa dos relacionamentos se harmoniza a Vênus.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É fundamental mostrar capacidade de ajuste interpessoal, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Marte e Netuno. A expressão criativa tende a emergir em prol dos aspectos práticos do dia a dia. Por isso, busque reaproveitar recursos, pois isso faz diferença na gestão orçamentária.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Mais atenção às finanças, evitando gastar em demasia, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Marte e Netuno. A busca por prazeres tende a se elevar com a Lua na área social, tornando sua relação com grupos mais harmoniosa, especialmente com sinergia emocional.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure se mostrar tranquila ao lidar com os conflitos apontados na tensão com Mercúrio, Marte e Netuno. A Lua na área familiar segue harmonizada a Vênus, o que pode favorecer o recolhimento emocional e a sinergia com as tarefas domésticas, que devem ser administradas com cuidado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente não se deixar levar pela ansiedade frente às dificuldades, evitando agir de forma precipitada. Para uma interação mais harmoniosa com o entorno, é preciso ter carisma, empatia e gentileza, já que a Lua na casa comunicativa segue harmonizada a Vênus.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua capacidade de se adaptar será um ponto de força na gestão prática das demandas de trabalho, visto que a Lua na casa material segue harmonizada a Vênus. Do ponto de vista interpessoal, desafios no convívio tendem a pedir capacidade de negociação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure não subestimar a complexidade dos desafios na gestão do cotidiano, que pedem comprometimento. A Lua em seu signo segue harmonizada a Vênus, podendo lhe levar a aproveitar o lado prazeroso da vida e a encarar os acontecimentos de forma otimista.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante ser conciliadora ao abordar questões sensíveis com as pessoas próximas. Busque ter uma maior consciência dos desafios, pois eles podem impactar no emocional. Por isso, tente trabalhar internamente para alcançar serenidade, já que a Lua na área de crise segue harmonizada a Vênus.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente atuar de modo preventivo na gestão financeira. A abertura emocional promovida pela Lua na área de amizades pode ajudar com experiências interessantes em grupo. Contudo, a tensão lunar com Mercúrio, Marte e Netuno pode pedir bom senso ao expor sua intimidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém não se deixar abalar por um entorno competitivo. Suas realizações profissionais podem ajudar a elevar sua autoestima, o que lhe motiva a melhorar seu desempenho, visto que a Lua na casa do trabalho segue harmonizada a Vênus.