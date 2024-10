Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure definir prioridades e reservar momentos para o descanso necessários ao bem-estar. A fadiga gerada pelo excesso de trabalho pode prejudicar a articulação do pensamento e a qualidade das ações, visto Lua, Mercúrio e Urano tensionados.



TOURO (21/4 a 20/5)

O momento contraindica exposição social, pois pode ocorrer polêmicas. Lua e Vênus harmonizadas no circuito íntimo podem sugerir fortalecimento emocional com o suporte da família. Por isso, busque zelar pelo bom funcionamento do lar e pelo bem-estar das pessoas queridas.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Como sugere a harmonia Lua-Vênus, tente transmitir empatia e gentileza. O trato interpessoal pode pedir objetividade e diplomacia, de modo a evitar confrontos que podem evoluir para conflitos. Busque promover ações de resgate de afinidades.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

O pensamento otimista fomentado pela harmonia entre Lua e Vênus tende a lhe ajudar a dar rumo aos projetos que estejam estagnados. Contudo, procure evitar se apegar a ideias que demonstrem defasagem entre o ideal e o real. É preciso ser imparcial.



LEÃO (23/7 a 22/8)

O dinamismo social promovido pela harmonia Lua-Vênus tende a lhe estimular a interagir com os amigos, inclusive nas redes virtuais, o que deixa você de bem com a vida. No entanto, busque evitar que as distrações levem você a negligenciar questões importantes do cotidiano.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque aprimorar sua capacidade de organização e exercitar a criatividade para resolver lacunas materiais. A desarmonia entre Lua, Mercúrio e Urano tende a lhe desafiar a conciliar demandas mentalmente desgastantes associadas ao cotidiano doméstico e profissional.



LIBRA (23/9 a 22/10)

A comunicação com o entorno tende a ficar desarticulada frente à tensão entre Lua, Mercúrio e Urano. É importante manter o foco para evitar mal-entendidos. Demonstrar empatia e solidariedade pode ajudar a resgatar o equilíbrio, como sugere a harmonia entre Lua e Vênus.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém otimizar recursos por meio da economia criativa e sustentável. O encontro tenso entre Lua, Mercúrio e Urano tende a direcionar seu foco para as questões materiais, o que pede senso crítico e medidas para prevenir prejuízos.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Lua e Vênus harmonizadas entre si podem aflorar otimismo e criatividade em meio ao enfrentamento dos desafios. Contudo, as circunstâncias tendem a se mostrar mentalmente desgastantes, como alerta a tensão entre Lua, Mercúrio e Urano. Que tal desenvolver senso estratégico?



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente não deixar que a complexidade dos problemas lhe afete. A articulação interpessoal tendem a se mostrar fundamental no enfrentamento das dificuldades, comoro sugere a relação harmoniosa entre Lua e Vênus. Contudo, busque se mostrar emocionalmente acessível.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Lua e Vênus podem aflorar em você simpatia, o que favorece experiências prazerosas no âmbito coletivo. Mas busque atuar na redução do estresse em meio à gestão das demandas do dia a dia e preservar suas parcerias, visto a tensão envolvendo Lua, Mercúrio e Urano.



PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso romper com a animosidade com uma postura bem humorada para promover união. Demandas exaustivas ligadas ao cotidiano podem gerar cansaço e estressar as relações de trabalho, como alerta a tensão entre Lua, Mercúrio e Urano.