Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (26)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A vivência dos prazeres pode se elevar frente ao encontro Lua-Vênus. A passagem de Mercúrio para o setor de relacionamentos tende a beneficiar parcerias intelectuais e favorecer o aperfeiçoamento da comunicação com o entorno.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você pode ficar afetivamente acolhedora frente ao encontro Lua-Vênus. Mercúrio no setor do cotidiano tende a favorecer o planejamento das rotinas e o desenvolvimento de estudos em parceria. Isso ajuda com a qualidade do cotidiano.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Empatia pode aflorar em sua postura diante do encontro entre Lua e Vênus. O movimento de Mercúrio pelo setor social tende a aumentar a troca de ideias. Contudo, Júpiter evidencia a necessidade de se proteger de contatos abusivos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A harmonia Lua-Vênus tende a lhe fazer investir em prazeres, mas busque não exagerar. Seu engajamento nos assuntos domésticos pode se elevar, o que ajuda você a organizar o dia a dia e a aperfeiçoar o diálogo com o entorno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Nesta fase, a harmonia Lua-Vênus em seu signo pode elevar seu carisma. As atividades intelectuais se intensificam, o que acaba contribuindo com a expressão do discurso. Mas Júpiter tende a sinalizar problemas de entendimento com o entorno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O encontro Lua- Vênus no setor de crise pode pedir recolhimento afetivo e aprimoramento íntimo. Mercúrio em trânsito na área material tende a favorecer a articulação de ideias em favor das finanças e dos aspectos práticos da vida, ajudando-lhe a lidar com obstáculos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure demonstrar empatia no trato humano. A passagem de Mercúrio para seu signo tende a trazer objetividade de pensamento, contribuindo para que você organize melhor seus interesses. Mas é preciso ajustar suas ideias com o entorno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque valorizar suas habilidades criativas. O ingresso de Mercúrio na área de crise pode lhe fazer rever algumas ações, o que favorece uma melhor análise das dificuldades se você não se deixar absorver pelos seus medos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Lazeres culturais tendem a ser favorecidos pelo encontro Lua-Vênus. O pensamento pode ser direcionado para aprimorar os interesses que permeiam sua relação com grupos, considerando o trânsito de Mercúrio no setor de amizades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Afloram prazeres íntimos com o encontro entre Lua e Vênus. Mercúrio no setor do trabalho pode favorecer as atividades analíticas. Este momento tende a se mostrar favorável para aprimorar conhecimento em sua área de atuação profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente exercitar seu carisma para se harmonizar com as pessoas. A passagem de Mercúrio na área espiritual pode beneficiar os processos reflexivos, o que leva ao amadurecimento de temas relevantes para sua vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dada a harmonia Lua-Vênus, busque exercitar suas habilidades criativas no dia a dia. A interiorização do pensamento associada à influência de Mercúrio no setor íntimo tende a ajudar com o autoconhecimento e a gestão patrimonial, o que se mostra essencial.