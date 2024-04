Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (26)

Áries

Tente evitar a dispersão, como alerta Saturno tensionado à Lua. Sua mente tende a se expandir rumo a novos aprendizados frente à harmonia Lua-Mercúrio, o que lhe deixa receptiva às trocas de ideias e aberta a trilhar horizontes mais amplos.

Touro

Procure evitar ficar na defensiva diante de críticas, demonstrando maturidade, visto Saturno tensionado à Lua. Os processos meditativos podem ganhar corpo, favorecendo o autoconhecimento e uma análise aprofundada das dificuldades, o que favorece a estruturação de um plano de ações.

Gêmeos

É preciso evitar desafiar hierarquias nos processos de trabalho, pois Saturno entra em tensão com a Lua. Os processos comunicativos de grupo podem se destacar frente ao encontro Lua-Mercúrio, o que favorece as interações nas redes sociais, os lazeres coletivos e as parcerias.

Câncer

Devido à tensão Lua-Saturno, busque cultivar discrição sobre os desafios pessoais. Busque se comunicar com objetividade frente ao encontro Lua-Mercúrio, favorecendo a harmonia nas relações de trabalho e com a imagem que você deseja projetar na esfera profissional.

Leão

É importante respeitar a privacidade do entorno, como alerta Saturno tensionado à Lua. A curiosidade intelectual e o pensamento entusiasta tendem a lhe distinguir nas interações sociais frente à harmonia Lua-Mercúrio, o que pode ser uma grande motivação em seu círculo social.

Virgem

Que tal guardar para si opiniões que possam deixar as pessoas na defensiva? Os processos investigativos tendem a ficar apurados e ganhar um viés psicológico frente à harmonia Lua-Mercúrio, o que favorece sua maturidade e o entendimento das necessidades que cercam seus relacionamentos.

Libra

O dia a dia pode pedir mais planejamento e disciplina frente à tensão Lua-Saturno. Suas relações tendem a vivenciar um momento de sinergia mental frente ao encontro entre Lua e Mercúrio, o que favorece um convívio harmonioso e o estabelecimento de acordos sobre interesses em comum.

Escorpião

Convém ser disciplinada com relação aos gastos financeiros, especialmente no meio social, devido à tensão Lua-Saturno. A harmonia Lua-Mercúrio pode lhe convidar a uma apurada capacidade de análise em prol da organização das rotinas e das parcerias profissionais, buscando aprimorá-las.

Sagitário

É importante ser reservada quanto à vida íntima e os desafios, devido à tensão entre Lua e Saturno. A expressão pessoal tende a encontrar eco na coletividade, visto que suas escolhas podem gerar um impacto relevante no entorno, como sugere a harmonia entre Lua e Mercúrio.

Capricórnio

Tente evitar manifestar o que lhe incomoda, visto a tensão Lua-Saturno. Lua e Mercúrio harmonizados tendem a enaltecer sua capacidade de expressão, o que gera sinergia no contexto familiar. Isso pode favorecer uma maior capacidade analítica que ajuda na gestão das rotinas.

Aquário

Procure ser seletiva ao compartilhar recursos, visto que a tensão entre Lua e Saturno pode apontar problemas. As amizades podem ganhar um foco especial frente à harmonia Lua-Mercúrio, o que lhe deixa mais acessível às trocas de ideias, ao aprendizado coletivo e às ações colaborativas.

Peixes

Convém evitar sobrecarga de tarefas e não deixar que seus talentos lhe subam à cabeça, como alerta a tensão entre Lua e Saturno. A vida profissional pode se mostrar fonte de aprendizado e de aprimoramento da sua capacidade de gestão, como sugere a relação harmoniosa entre Lua e Mercúrio.

