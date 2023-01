Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure evitar especulações e busque recolhimento emotivo. A área de crise recebe Vênus, podendo lhe deixar sentimental e suscetível a dramatizações. A intensidade de seus sentimentos tende a prejudicar a objetividade, considerando a tensão lunar com Plutão e o Sol.

TOURO (21/4 a 20/5)

Vênus no setor de amizades tende a favorecer os prazeres em grupo e aperfeiçoa os laços fraternos. Contudo, conflitos podem tomar corpo em decorrência de vaidades feridas, visto sua tensão com Marte. Procure não deixar que os obstáculos prejudiquem sua objetividade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque evitar reagir de maneira dramática a possíveis críticas negativas. A entrada de Vênus no setor profissional tende a sugerir prazer pelo trabalho e uma busca de reconhecimento pela qualidade de suas ações. Tente aproveitar!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua entra em tensão com Plutão e o Sol, podendo pedir diplomacia nas relações de trabalho. Prazeres sublimes e de âmbito cultural tendem a tomar corpo com Vênus no setor espiritual. Cuidado para não ficar focada apenas no universo da subjetividade em prejuízo das demandas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente cultivar tranquilidade frente aos obstáculos. Vênus transita no setor íntimo, podendo evidenciar um momento positivo ao usufruto de prazeres de âmbito privado. Contudo, Marte tensionado tende a alertar que é preciso não se deixar levar por suas paixões em prejuízo do bom senso.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure cultivar objetividade ao lidar com os problemas. O ingresso de Vênus na área de relacionamentos pode promover generosidade e afetividade nas relações. Desafetos tendem a ganhar corpo frente à competitividade relacionada à tensão com Marte.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante cultivar diplomacia no trato humano. A entrada de Vênus na área do cotidiano tende a sugerir um momento de maior zelo pelo cotidiano e pela saúde, tendo como aliada a criatividade. Mas Marte tensionado pode pedir ações planejadas para amenizar contratempos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque zelar pelo bem-estar e evitar se expor com exagero. A energia venusiana passa a transitar por sua área de prazeres, podendo destacar seu potencial interessante e lhe deixar em evidência no meio social, mas Marte tensionado tende a alertar sobre o risco de cometer excessos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente ser cuidadosa com os gastos financeiros. Transitando pela área familiar, Vênus tende a aflorar seu lado acolhedor e afetuoso nas relações. Busque motivar ações criativas em benefício da vida doméstica, embora Marte tensionado pode dar combustão a possíveis atritos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesta fase, é necessário não se deixar abalar pelos problemas. Vênus na área comunicativa tende a ampliar seu poder de sedução, favorecendo sua imagem, enquanto que lhe faz empregar ideias criativas em prol do que deseja, embora a tensão com Marte demande cautela.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Mais cuidado para não agir de modo impulsivo e gastar sem necessidade. Procure zelar pela qualidade da comunicação, pois a Lua segue tensionada a Plutão e ao Sol. A entrada de Vênus na área material tende a lhe deixar mais empática e aberta a investir em prazeres.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque manter os gastos dentro do seu orçamento. Vênus adentra seu signo, podendo elevar seu poder de sedução e evidenciar um momento voltado ao usufruto de prazeres pessoais. Procure não deixar a cautela de lado, devido à tensão desse astro com Marte.