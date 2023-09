Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É fundamental definir prioridades e cultivar equilíbrio emocional. A tendência é que você se mostre sensível e intuitiva, conflitando com demandas que demandam maior objetividade.

TOURO (21/4 a 20/5)

A Lua Cheia na área de crise se aproxima, por isso busque reduzir o ritmo. Seu lado solidário aflora com o encontro entre Lua e Netuno na área de amizades. Contudo, tente não se deixar levar pelo meio social para não negligenciar suas necessidades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ações solidárias tendem a tomar corpo com a Lua Cheia na área de amizades. O encontro Lua-Netuno na área profissional pode lhe motivar a privilegiar o que valoriza seus objetivos, o que deve ser conciliado com a realidade ao redor.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure se manter em equilíbrio para lidar com o aumento dos afazeres sugerido pela Lua Cheia na casa do trabalho. O encontro Lua-Netuno na área espiritual pode lhe convidar a uma atuação altruísta nos seus relacionamentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O momento lhe convida a rever prioridades. É possível que você busque conexões emocionais profundas em suas vivências. Evite romantizar a realidade para não prejudicar seu desempenho no dia a dia.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Os processos autoinvestigativos podem tomar corpo. Lua e Netuno na área de relacionamentos tendem a lhe predispor a idealizar suas parcerias e a buscar uma conexão com o entorno, mas busque evitar ficar sempre disponível aos outros.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua jornada tende a ser marcada pela busca de uma rotina que condiz com seus objetivos e isso demanda capacidade de planejamento para conciliar as ideias com a realidade. Ações colaborativas podem tomar corpo com a Lua Cheia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua Cheia no setor do cotidiano tende a pedir envolvimento nas rotinas, por isso busque economizar suas energias. Seu lado empático pode aflorar com Lua e Netuno juntos no setor social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Prazeres ganham corpo com a Lua Cheia na casa social. A tendência é que você busque uma conexão emocional profunda com a família e a se mostrar a serviço das pessoas queridas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure zelar pela harmonia familiar. O pensamento criativo e suas idealizações tendem a ganhar corpo com o encontro Lua-Netuno no setor das ideias, o que acaba contrastando com um entorno mais racional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A extroversão emocional tende a se fazer presente com a Lua Cheia no setor comunicativo, mas busque evitar dramas. Sua intuição aflora na gestão prática da vida com Lua e Netuno juntos na área material.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque zelar por sua saúde financeira, evitando gastos desnecessários, devido à Lua Cheia na área material. Você tende a se mostrar sensível e intuitiva com Lua e Netuno juntos em seu signo, o que acaba gerando contrastes com um entorno .