Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (28)

Áries

É fundamental buscar discrição emotiva. Seu signo recebe a influência da Lua Minguante, podendo promover um processo de autoanálise que lhe ajudar a fazer ajustes em prol do seu bem-estar, além de estruturar ações para lidar com áreas estratégicas de sua vida.

Touro

Procure evitar movimentos importantes e se mantenha discreta na extroversão emocional. As dificuldades podem favorecer mudanças. Busque analisar a complexidade das situações para poder se posicionar de forma consciente, visto a presença da Lua Minguante no setor de crise.

Gêmeos

Tente avaliar sua postura nas relações e identificar padrões de comportamento que alimentem vínculos abusivos, como alerta a tensão lunar com Sol e Vênus. A Lua Minguante na casa das amizades pode favorecer uma redução da exposição social em prol da valorização do círculo íntimo.

Câncer

É fundamental não se deixar envolver em conflitos de ego nas parcerias, visto a tensão lunar com Sol e Vênus. A vida profissional pode demandar capacidade analítica com a Lua Minguante na casa do trabalho para fazer mudanças que lhe ajudem a concluir atividades e dar andamento aos projetos.

Leão

Procure exercitar a autocrítica, o que lhe ajuda a aprimorar sua postura frente às dificuldades. A Lua Minguante no setor espiritual pode promover reflexões profundas que lhe conduzem ao cerne de determinadas questões essenciais à sua vida.

Virgem

Busque avaliar sua postura na gestão financeira e nas parcerias, devido à tensão lunar com Sol e Vênus. O advento da Lua Minguante no setor relacionado à vida íntima pode favorecer revisões, o que lhe ajudem a desapegar de sentimentos que não fazem sentido em sua vida.

Libra

É importante evitar manifestações que possam dar vazão a ressentimentos, devido à tensão da Lua com Sol e Vênus. As relações pessoais demandam cuidados nessa fase, com a Lua Minguante podendo favorecer reflexões que lhe ajudem a identificar pontos de ajuste no convívio.

Escorpião

Tente encarar os acontecimentos com imparcialidade e sem remoer frustrações, devido à tensão com Sol e Vênus. O setor relacionado ao cotidiano recebe a Lua Minguante, o que pede zelo com os hábitos e as rotinas, evitando excessos e promovendo ajustes que aprimorem sua relação com sua saúde.

Sagitário

Procure melhorar a expressão pessoal na interação com grupos nesta Lua Minguante, por isso é fundamental diminuir a exposição da imagem pública e refletir sobre as necessidades que permeiam a coletividade. É preciso fortalecer a autoestima.

Capricórnio

Identificar o que precisa de melhoria e resolver pendências é fundamental, por isso busque reservar um momento para cuidar do seu bem-estar. A fase pode pedir recolhimento e uma postura atenta às necessidades familiares, devido à influência da Lua Minguante e às tensões desse astro com Sol e Vênus.

Aquário

Busque fazer uma revisão de prioridades e adequar suas rotinas para melhor atendê-las. Os processos comunicativos podem pedir cautela para evitar conflitos e melhorar sua postura nas relações, considerando o advento da Lua Minguante e as tensões que este astro realiza com Sol e Vênus.

Peixes

É preciso aprimorar a relação com seu corpo e fortalecer a autoestima. A Lua se desloca para o setor material, podendo destacar a importância de revisar gastos e investimentos. Por isso, busque cortar despesas desnecessárias que estejam impactando no orçamento.

