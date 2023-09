Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A expressão sentimental e criativa a ganha corpo com a Lua Cheia em seu signo, o que favorece o usufruto de prazeres e a interação. Contudo, podem ocorrer excessos emocionais em momentos de conflito.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente não se deixar afetar pela pressão de um entorno crítico. A Lua Cheia na área de crise se harmoniza a Vênus, podendo evidenciar a necessidade do recolhimento para a cura emocional, visto que isso lhe ajuda a resgatar a autoestima.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental selecionar melhor suas companhias. Procure evitar se submeter a situações que lhe oprimem. Sua postura tende a ser mais simpática e gentil com a Lua Cheia na área de amizades em harmonia com Vênus.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O reconhecimento por suas conquistas pode deixar você mais vaidosa, mas é preciso evitar que o egocentrismo afete seus relacionamentos. Suas habilidades criativas tendem a ganhar corpo, o que favorece o seu desempenho no trabalho.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque respeitar o sofrimento alheio. A tendência é que você adote uma postura otimista com a Lua Cheia na área espiritual harmonizada a Vênus, valorizando toda e qualquer conquista.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante evitar gastos desnecessários. Os processos emocionais tendem a se intensificar com a Lua Cheia no setor íntimo, pedindo recolhimento e autocuidado para que você consiga administrar seus pontos fracos e se preservar de confrontos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure se mostrar reservada quanto aos desafios. As relações podem ser uma fonte de estímulo e prazer com a Lua Cheia harmonizada a Vênus, embora Sol e Marte tensionados à Lua demandam moderação ao se expor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não deixe a prudência de lado e busque evitar se submeter a situações de risco para a saúde. A Lua Cheia no setor do cotidiano se harmoniza a Vênus, podendo lhe fazer extrair prazer na vivência do dia a dia e seu lado criativo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É importante ter critério na escolha das companhias, evitando se expor a situações de risco para atender expectativas alheias, visto a tensão com Sol e Marte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure oferecer suporte às pessoas queridas, mas é preciso tomar cuidado para não absorver responsabilidades dos outros. A busca por conforto emocional tende a se elevar com a Lua Cheia na área familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seu carisma tende a ficar em destaque com a Lua Cheia na área comunicativa, o que ajuda com interações prazerosas e trocas culturais enriquecedoras. Contudo, evite se expor em ambientes fora da zona de conforto.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante não se deixar levar por impulsos consumistas, moderando os gastos, sobretudo nesta fase. Sua postura tende a se mostrar mais generosa com a Lua Cheia na área material, o que lhe aproxima das pessoas queridas .