Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (29)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure não alimentar frustrações frente às dificuldades. A influência de Vênus no setor espiritual tende a lhe despertar para os prazeres da vida, fazendo você valorizar experiências relacionadas aos seus talentos e que lhe enriqueçam culturalmente.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante buscar aprimoramento íntimo ao lidar com as dificuldades. Vênus no setor patrimonial tende a destacar um momento de criatividade na gestão da economia doméstica e de trabalho, o que ajuda a suprir lacunas materiais e promover a sustentabilidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

As relações de trabalho tendem a passar por desafios que afetam o convívio, mas tente não permitir que isso afete sua vaidade. O setor de relacionamentos recebe a influência de Vênus, podendo lhe conectar com quem você gosta e favorecer a fruição coletiva de prazeres.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque investir em hábitos saudáveis e em suas vocações. Contudo, a tensão promovida por Saturno tende a pedir cautela com os gastos. As parcerias de trabalho podem se beneficiar nesta fase. Vênus adentra o setor do cotidiano e da saúde, o que lhe motiva a deixar o dia a dia mais prazeroso.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A tendência é que você fique mais carismática e se destaque no meio social. Mas Saturno pode demandar uma postura criteriosa e com senso de economia apurado. O ingresso de Vênus no setor dos prazeres eleva a criatividade e motiva a aproveitar melhor a vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante tornar o ambiente que lhe cerca mais agradável e nutrir o afeto com as pessoas próximas. Tente evitar dramatizar os problemas, cultivando racionalidade. A passagem de Vênus para o setor familiar tende a motivar você a zelar pelo bem-estar do lar e das rotinas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ser criteriosa na exposição da intimidade. O setor comunicativo recebe a influência de Vênus, podendo nutrir seu carisma e empatia no trato humano. Prazeres intelectuais e intercâmbios em rede que enriqueçam sua bagagem cultural lhe aguardam nessa fase.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É possível que a generosidade aflore, mas tente não gastar excessivamente, controlando os impulsos consumistas. A energia venusiana transita pelo setor material, podendo lhe fazer investir em bem-estar e exercitar suas habilidades criativas na gestão de recursos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque aproveitar esse momento para fazer contatos que possam lhe ajudar a alcançar seus objetivos. No entanto, é importante ser criteriosa ao colocar pessoas na sua vida, visto Saturno tensionado. Sua postura tende a atrair olhares de admiração por conta da beleza.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente trabalhar o autoconhecimento e fortalecer a autoestima. Desafios emocionais tendem a ganhar força com o ingresso de Vênus na área de crise, deixando-lhe fragilizada. Pensando nisso, busque cuidar melhor do bem-estar e ter discrição emotiva no trato humano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure resgatar prazeres que deixam você mais jovial. Vênus tende a aflorar seu lado generoso e solidário ao ingressar no setor das amizades, o que favorece relacionamentos amistosos e impulsiona lazeres coletivos. Contudo, Saturno pode pedir cuidado com as finanças.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque lidar de maneira racional com as críticas das pessoas próximas, evitando levá-las para o lado pessoal. Prazeres relacionados ao exercício vocacional tendem a tomar corpo, o que eleva a autoestima e lhe motiva a se aprimorar cada dia mais.

