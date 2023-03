Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (3)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente se abrir aos lazeres culturais, já que a Lua adentra a área social, harmonizada a Vênus e Júpiter. Lua e Netuno em harmonia no eixo familiar tendem a lhe deixar mais tranquila no enfrentamento dos problemas, mesmo que tais desafios possam gerar conflitos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure dar valor aos prazeres íntimos, sobretudo neste momento astrológico. Com Lua e Netuno no eixo comunicação-amizades, carisma e solidariedade tendem a se fazer presentes, embora Plutão tensionado possa pedir critério para se preservar de contatos abusivos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu carisma tende a aflorar, o que favorece as parcerias. A criatividade tende a fluir em prol da gestão dos aspectos práticos da vida com Lua e Netuno harmonizados no segmento material-trabalho. Contudo, Plutão tensionado pode demandar mais cuidado nos gastos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque praticar suas habilidades criativas na gestão do cotidiano. A harmonia Lua-Netuno entre seu signo e a área espiritual tende a deixar você mais tranquila e reflexiva, embora Plutão tensionado possa sugerir desafios interpessoais que geram estresse.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Que tal se abrir ao usufruto dos prazeres? Uma intuição apurada tende a lhe beneficiar na gestão dos contratempos frente ao encontro Lua-Netuno. Contudo, a densidade emotiva acaba prejudicando o senso crítico, dada a tensão lunar com Plutão.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque dar valor às interações. A empatia tende a lhe beneficiar no trato humano com Lua e Netuno harmonizados no eixo amizades-relacionamentos. Contudo, Plutão tensionado pode demandar seletividade social. É preciso ter mais cautela!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente resgatar a harmonia interpessoal. O pensamento sensível pode se fazer presente em prol dos processos de gestão com Lua e Netuno no circuito do trabalho, mesmo que a tensão envolvendo Plutão aflore intolerância com o entorno imediato.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante desenvolver suas vocações e exercitar a criatividade. O encontro Lua-Netuno no eixo espiritual-social tende a favorecer a fruição dos sentidos em meio a lazeres coletivos. Contudo, a tensão com Plutão pode pedir bom senso na exposição pública.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Lazeres culturais tendem a agregar valor à sua jornada com a Lua seguindo para a casa espiritual. A fruição afetiva e de prazeres seletos pode ser favorecida pelo encontro Lua-Netuno, mas seja seletiva nas finanças.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure valorizar as experiências de âmbito privado. Sua percepção sobre as pessoas tende a se elevar com o encontro Lua-Netuno, o que lhe faz se posicionar de maneira consciente no convívio. Mas é importante manter a discrição.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque dar valor ao apoio moral das pessoas próximas. Sua sensibilidade tende a fluir, favorecendo a gestão do dia a dia com Lua e Netuno no eixo cotidiano-material. Contudo, o emocional pode sofrer um abalo frente aos contratempos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Suas habilidades criativas podem aflorar na gestão do dia a dia. O encontro Lua-Netuno entre a casa dos prazeres e seu signo tende a lhe fazer buscar atividades que melhorem os sentidos, embora Plutão tensionado demande cautela no trato humano.