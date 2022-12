Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante avaliar os riscos envolvidos nos empreendimentos. A Lua Crescente em seu signo tende a evidenciar aspectos marcantes da sua personalidade. Contudo, você pode se mostrar mais suscetível a expor excessos relacionados a suas ambições.

TOURO (21/4 a 20/5)

Neste momento, busque reduzir os movimentos e as especulações, visto que dessa forma você consegue colocar a mente e o coração em ordem. A Lua Crescente, passando pelo setor de crise, tende a lhe levar a aumentar a proporção das dificuldades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure se mostrar sensata em suas escolhas, evitando ser influenciada pelo entorno imediato. Demandas sociais podem ganhar corpo com a Lua Crescente na casa das amizades, o que acaba conflitando com a necessidade de recolhimento e privacidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Acordos tendem a se revelar importantes nesta fase. A Lua Crescente no setor profissional tende a levar você a um maior envolvimento com as demandas, o que pode conflitar de maneira sensível com a atenção que seus relacionamentos pessoais exigem.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente não ser imediatista e busque respeitar seus limites. Os contratempos podem prejudicar sua autoconfiança frente à Lua Crescente na área espiritual. Por isso, é importante refletir se o problema está na dificuldade das situações ou no excesso de cobrança que você faz a si mesma.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso encarar os desafios como alertas para que você diminua o ritmo e se permitir ter um descanso em prol do seu bem-estar. O momento astrológico tende a sinalizar uma falta de força de vontade para conduzir as tarefas, permeadas por adversidades. Mais atenção!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque não forçar o convívio, pois isso pode se revelar desastroso. O circuito dos relacionamentos pessoais tende a se mostrar emocionalmente instável, o que demanda uma postura muito cautelosa em respeito à privacidade dos outros e também à sua própria.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente se ocupar com atividades introspectivas para dar espaço a quem precisa. A Lua Crescente segue passando pelo setor do cotidiano, fazendo com que seja preciso atuar com mais cautela no quesito comunicação e agir de maneira menos invasiva que você puder.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Que tal combater os excessos? A vontade de se divertir tende a aflorar com a passagem da Lua Crescente no setor dos prazeres, mas é importante agir com bom senso quando se trata dos gastos financeiros e das atividades que possam afetar em seu bem-estar físico.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É fundamental respeitar suas limitações e não ter pressa em tomar providências sem o devido amadurecimento. Seu envolvimento na vida em família e as dificuldades de gestão e convivência com parentes podem se intensificar com a Lua Crescente.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este momento astrológico tende a alertar quanto à importância de se mostrar mais flexível diante das diferenças. A intolerância pode ser um obstáculo aos relacionamentos, especialmente em virtude do choque de interesses que marca esse período.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Conflitos territoriais tendem a dificultar os relacionamentos, por isso busque atuar com diplomacia. Os desejos podem se contrapor à estabilidade financeira, já que o céu do momento prejudica sua capacidade de avaliação. Tente evitar compensar as carências gastando mais.