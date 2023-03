Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (31)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Diversões em grupo tendem a se mostrar convidativas com a Lua no setor social em harmonia ao Sol. Contudo, a tensão com Plutão, Urano e Vênus pode alertar que você não deve se afastar da zona de conforto, optando por lazeres em ambientes sadios.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante estabelecer metas coerentes com suas reais possibilidades, especialmente do ponto de vista financeiro. Sua relação com o lar tende a ficar mais prazerosa nesse momento e isso lhe faz investir em melhorias, já que a Lua segue harmonizada ao Sol.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Gentileza e respeito tendem a ser essenciais. Sua postura pode ficar mais espontânea e aberta aos intercâmbios, pois a Lua transita pelo setor das ideias. É preciso ter bom senso ao se manifestar sobre temas complicados, evitando polêmicas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque ser rigorosa na gestão do orçamento e tente manter uma reserva financeira. A Lua na área material tende a destacar um momento favorável para desenvolver suas habilidades práticas, aplicando-as aos processos de trabalho, conforme aponta a harmonia com o Sol.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure administrar os conflitos interpessoais de forma diplomática e discreta. O momento astrológico pode se mostrar favorável para cuidar das necessidades pessoais, seja do ponto de vista físico e material ou emotivo e espiritual, já que a Lua em seu signo se harmoniza ao Sol.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante não se forçar em resolver os problemas com imediatismo, pois a tensão lunar com Plutão, Urano e Vênus exige estratégias. Busque ter uma maior consciência dos problemas para conseguir adotar ações preventivas e de autocuidado.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente ser inclusiva, tomando cuidado com a exposição social. O sentimento de bem-estar associado à presença e ao apoio de pessoas próximas tende a ser fortemente vivenciado durante este momento, com a Lua transitando no setor de amizades e em harmonia ao Sol.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Pode ser desafiador lidar com interesses discrepantes no trato interpessoal, o que exige diplomacia. O zelo com os afazeres do dia a dia tende a se elevar frente à harmonia Sol-Lua no circuito do trabalho, o que contribui para dar estabilidade aos processos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure ter senso crítico, a fim de evitar julgamentos equivocados sobre o entorno imediato. Você tende a se mostrar emocionalmente disposta a expandir seus interesses, bem como a intercambiar conhecimento frente à passagem da Lua pelo setor social em harmonia ao Sol.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque manter seus investimentos sob controle, pois sair da zona de conforto acaba gerando prejuízos. A Lua segue harmonizada ao Sol no circuito da vida íntima, podendo revelar um momento positivo para se dedicar às necessidades pessoais, ao lar e ao círculo de confiança.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É necessário evitar dar prioridade aos outros em detrimento de si mesma, visto a tensão com Plutão, Urano e Vênus. Simpatia e boa vontade podem romper barreiras interpessoais, por isso busque externar isso para aprimorar a convivência com o entorno imediato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso ser seletiva ao abordar temas delicados para a maioria. Zelar pelo equilíbrio dos processos da rotina pode lhe favorecer sob diversos aspectos, especialmente pelo impacto positivo em sua autoestima e autoconfiança, visto a Lua no setor das rotinas