Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (31)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque amadurecer e se autoaprimorar, evitando que sua postura se endureça ao dialogar e lidar com outras pessoas. A Lua Minguante tende a promover reflexões profundas, o que confronta com seus desafios e a necessidade de se libertar de ilusões.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se manter fiel aos seus valores, mas é preciso não ser submissa a eles, como alerta a tensão com o Sol. Convém avaliar a relevância das interações sociais com a Lua Minguante, o que ajuda a identificar padrões a serem superados em prol de experiências que agreguem significado.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso valorizar suas ambições, mas busque não se deixar levar por elas, como alerta a tensão com o Sol. Procure reavaliar as metas na carreira, sobretudo neste momento, visto que isso pode lhe ajudar a fazer ajustes necessários para encerrar ciclos e iniciar outros.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente não dar espaço às frustrações, buscando extrair lições importantes para o amadurecimento. Crenças e idealizações tendem a ficar em xeque com a Lua Minguante e seu encontro com Saturno e Netuno, o que lhe ajuda a se libertar de ilusões limitantes.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém se manter discreta em suas reflexões e evitar polêmicas, visto a tensão com o Sol. O encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno pode favorecer uma reavaliação crítica da autenticidade dos relacionamentos desenvolvidos no meio social para transformar suas redes.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

As relações de trabalho tendem a passar por um momento favorável de reexame frente ao encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno, o que ajuda a identificar pontos de ajuste e aspectos a serem eliminados. Contudo, tente não deixar que desafetos afetem as ações em curso.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque fazer críticas construtivas, evitando excessos. O dia a dia pode passar por revisões importantes frente ao encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno, o que favorece mudanças que eliminem o desperdício e otimizem processos e recursos.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente evitar uma postura que prejudique as amizades autênticas. A tendência é que você fique mais criteriosa na exposição social com a Lua Minguante, enquanto reavalia contatos e os gastos com o lazer, o que é importante para redimensionar o orçamento.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As dinâmicas familiares tendem a passar por um profundo processo de reflexão, por isso busque ajustar os interesses e definir prioridades que condizem com suas tarefas, visto que a Lua Minguante encontra Saturno e Netuno. Procure se manter diplomática no trato interpessoal.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém evitar agir de maneira autoritária. O senso de responsabilidade mais apurado tende a lhe fazer rever processos na gestão do cotidiano e a promover ajustes voltados a dar eficiência às rotinas, considerando o encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A gestão financeira pode passar por um momento de revisão. Por isso, busque diminuir despesas desnecessárias e redimensionar o orçamento e os recursos na gestão do cotidiano, como sugere o encontro da Lua Minguante com Saturno e Netuno. Convém se manter disciplinada.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque valorizar a introspecção como caminho de autoconhecimento, mas é fundamental evitar se fechar ao diálogo com as pessoas do entorno. A Lua Minguante segue em harmonia com Saturno e Netuno em seu signo, podendo apurar a autocrítica.