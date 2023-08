Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ser mais sutil e evitar embates diretos. É importante se proteger da pressão externa. Neste momento, você tende a contar com a intuição e a sensibilidade, o que lhe faz perceber melhor as questões que incomodam e o que anda abalado em sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Convém evitar se deixar influenciar pelo entorno imediato para negligenciar suas necessidades e seu bem-estar, devido a Marte tensionado. A tendência é que você se mostre sensível aos ideais coletivos, o que lhe faz se mostrar solidária com suas redes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Marte em tensão pode alertar sobre os problemas que podem lhe desgastar e que demandam bom senso. Procure ser resiliente e discreta. Suas idealizações profissionais ganham corpo, fazendo-lhe dar valor aos seus objetivos e à exercitar suas vocações.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Lua e Netuno se encontram na casa espiritual, podendo aflorar suas sensibilidades e motivar você a ampliar suas perspectivas. É importante tomar cuidado para não ficar excessivamente exposta e acabar absorvendo o estresse das pessoas do entorno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque valorizar a sua privacidade, já que pode haver prejuízos ligados à exposição excessiva. A aproximação entre Lua e Netuno no setor íntimo tende a ampliar a fruição das sensibilidades, o que ajuda com um melhor entendimento dos seus desejos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Evitar o envolvimento excessivo nos problemas do entorno para não absorver a carga emocional. O encontro Lua-Netuno na casa dos relacionamentos desperta empatia, o que favorece o aprofundamento da conexão emotiva com as pessoas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém não permitir que a proatividade lhe faça reagir de forma impulsiva frente aos contratempos. Sua postura tende a ficar mais cuidadosa na gestão das rotinas, o que ajuda a elevar a qualidade dos processos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É necessário evitar se lançar em situações sem a devida avaliação de riscos. O pensamento criativo tende a se expandir hoje, o que favorece suas ações e da interação social, deixando a vida agradável, pois Lua e Netuno se encontram na casa dos prazeres.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure evitar reações dramáticas frente aos problemas. Lua e Netuno juntos na área familiar tendem a lhe fazer valorizar situações que lhe deem segurança emocional, enquanto sensibiliza você para as necessidades das pessoas próximas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Como Lua e Netuno se encontram no setor das ideias, a intuição e a sensibilidade podem aflorar, o que beneficia os processos comunicativos. Isso pode lhe fazer inspirar o entorno e alcançar sinergia com as pessoas próximas. Busque não se deixar envolver em polêmicas ideológicas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O encontro entre Lua e Netuno na casa material fortalece os valores que guiam sua vida, enquanto lhe motiva a buscar estabilidade em meio às demandas da rotina. Tente não se deixar levar por gastos impulsivos como forma de atender carências emocionais.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém manter sobre seus objetivos para evitar intromissões em sua vida. Suas idealizações tendem a ganhar corpo frente ao encontro entre Lua e Netuno em seu signo, associado a um sentimento de mais-valia que lhe faz abraçar as causas que te guia.