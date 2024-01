Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É fundamental administrar os recursos financeiros. Lua e Saturno harmonizados no circuito de crise promovendo amadurecimento e fazem você lidar de maneira estruturada com as dificuldades.

TOURO (21/4 a 20/5)

Este momento astrológico favorece a articulação de parcerias de confiança, considerando a harmonia entre Lua e Saturno no circuito dos relacionamentos. Contudo, busque equilibrar a expressão individual com as necessidades emocionais do entorno.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente não se deixar abalar diante dos desafios, já que Júpiter na área se crise entra em tensão com a Lua. O emocional tende a encontrar estabilidade em meio ao amadurecimento dos objetivos profissionais e à disciplina na gestão do dia a dia.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Lua e Saturno harmonizados no eixo social-espiritual a nutrir a inteligência emotiva, enquanto favorece o engajamento em atividades de grupo ligadas ao autoconhecimento. No entanto, é importante ser criteriosa, evitando se expor sem necessidade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque conciliar seus objetivos profissionais com as necessidades familiares. O comprometimento com o lar se eleva frente à harmonia Lua-Saturno no circuito da vida íntima.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure encarar críticas de maneira construtiva e aprender a conviver com a diversidade de opiniões. A harmonia Lua-Saturno entre o setor comunicativo e o de relacionamento destaca sua capacidade diplomática e favorecer a articulação.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A tendência é que o emocional busque suporte em um cotidiano bem estruturado, o que lhe proporciona estabilidade e refinamento, visto a harmonia Lua-Saturno entre a área material e a das rotinas. Mas é importante ser criteriosa nos gastos financeiros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente atuar de maneira diplomática, a fim de minimizar os contrastes nas parcerias. Prazeres seletos tendem a ganhar corpo em meio à gestão das responsabilidades, o que eleva a qualidade de vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque aperfeiçoar a rotina ao lidar com as dificuldades. Lua e Saturno harmonizados entre a área de crise e a familiar tendem a elevar sua percepção das necessidades íntimas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Como alerta a tensão lunar com Júpiter na casa social, é preciso ser moderada ao interagir com as pessoas próximas. Adotar uma postura comprometida e diplomática tende a lhe diferenciar dos demais.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente conciliar seus objetivos profissionais com as responsabilidades do lar. A harmonia Lua-Saturno entre o setor do trabalho e o material tende a evidenciar uma gestão eficiente de processos e recursos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure agir de forma diplomática diante dos conflitos, visto a tensão lunar com Júpiter na área comunicativa. A inteligência emotiva se revela aliada, o que ajuda a processar os acontecimentos com equilíbrio e a se expressar de forma objetiva.