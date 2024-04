Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (5)

Áries

Procure se manter discreta e moderada com relação aos problemas. A entrada de Vênus em seu signo pode elevar seu carisma e autoestima, o que favorece sua imagem pública, enquanto lhe faz privilegiar experiências culturalmente enriquecedoras.

Touro

Busque valorizar o suporte do círculo de confiança. Vênus se desloca para o setor de crise, podendo lhe fazer consciente sobre suas fragilidades emocionais e dos condicionamentos a serem superados, a fim de ter relacionamentos mais harmoniosos.

Gêmeos

É preciso fortificar suas estratégias de atuação na carreira. As interações sociais podem lhe proporcionar experiências criativas e culturalmente importantes frente à passagem de Vênus na área de amizades, o que deixa a vida mais aprazível.

Câncer

Tente amadurecer seus objetivos de vida e fortalecer suas estratégias. A relação com o trabalho tende a ficar prazerosa frente à influência de Vênus na área profissional, o que favorece o exercício criativo dos seus talentos e a sua imagem pública.

Leão

Neste momento, o círculo de confiança pode se fortalecer. Vênus na área espiritual tende a elevar sua sensibilidade e seu senso estético, o que ajuda a ter uma relação mais harmoniosa com o entorno e os ambientes que lhe cercam. Procure motivar o exercício vocacional.

Virgem

As parcerias tendem a amadurecer e se fortalecer. O setor íntimo recebe a influência de Vênus, podendo favorecer lazeres introspectivos e em grupos seletos, enquanto lhe faz buscar experiências que tragam conforto emocional.

Libra

Busque estruturar seu dia a dia, visto o encontro entre Lua, Marte e Saturno no setor das rotinas. As relações tendem a vivenciar um momento de maior sinergia afetiva, enquanto as parcerias criativas tomam corpo e favorecem um cotidiano prazeroso.

Escorpião

Tente conciliar prazeres e demandas. O dia a dia pode ficar mais harmonioso frente à passagem de Vênus no setor das rotinas, visto que você tende a ficar cuidadosa com o ambiente que lhe cerca e as relações desenvolvidas no cotidiano.

Sagitário

Tente manter em dia suas responsabilidades, conciliando produtividade e eficácia na gestão do dia a dia. Com Vênus no setor social, lazeres culturais tendem a ganhar evidência, o que fortalece suas redes e ajuda com experiências prazerosas em grupo.

Capricórnio

Sua capacidade de argumentação tende a se fortalecer agora, mas é importante evitar arbitrariedades. Vênus ingressa na área familiar, podendo promover um envolvimento prazeroso na gestão da vida doméstica e na interação com o entorno imediato, o que eleva a qualidade da rotina.

Aquário

Procure se manter prudente na gestão financeira. Sua postura tende a se revestir de carisma e gentileza com o ingresso de Vênus no setor comunicativo, o que favorece a harmonia nos relacionamentos e a fruição de lazeres culturais.

Peixes

Devido ao encontro Lua-Marte-Saturno em seu signo, busque estruturar um plano de ação na defesa de seus talentos. Suas habilidades criativas tendem a se fazer presentes na gestão dos aspectos práticos do cotidiano, o que potencializa recursos no âmbito da economia sustentável.

