Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (6)

Áries

Que tal se abrir às negociações? A vida íntima e os relacionamentos tendem a passar por um momento de revisões e ajustes que ajudem a superar os desafios emocionais e territoriais, visto que a Lua Minguante na casa familiar segue tensionada a Sol, Marte e Plutão e harmonizada a Netuno.

Touro

É preciso evitar ficar na defensiva diante de conflitos. Procure buscar sinergia emotiva. A Lua Minguante na casa comunicativa tende a motivar revisões, tanto do ponto de vista e dos conceitos que norteiam suas metas, quanto da forma como você interage com as pessoas próximas.

Gêmeos

Convém se mostrar solidária e aberta a fazer acordos para superar conflitos territoriais. A tendência é que você revise seus valores com a Lua Minguante na casa material, o que ajuda a rever as metas para sua vida e com sua capacidade de gestão dos recursos financeiros.

Câncer

Procure demonstrar empatia e mediar os conflitos de forma diplomática. A passagem da Lua Minguante por seu signo tende a favorecer reflexões voltadas a rever metas pessoais e estratégias de atuação. Além disso, é possível que você ajuste seus interesses com os das pessoas próximas

Leão

Busque ajustar seu estilo de vida e cultivar hábitos saudáveis. As dificuldades podem lhe oferecer oportunidades de reflexão, o que lhe ajuda a rever os objetivos, visto a passagem da Lua Minguante pelo setor de crise e os encontros com Sol, Marte, Plutão e Netuno.

Virgem

É fundamental demonstrar empatia e cultivar sinergia emotiva, visto a harmonia entre Lua e Netuno. A Lua Minguante na área das amizades segue tensionada a Sol, Marte e Plutão, podendo sugerir um momento de rever os interesses que permeiam suas relações e a importância de alguns vínculos.

Libra

Tente praticar autocuidado e aperfeiçoar a qualidade do cotidiano, como aponta a harmonia Lua-Netuno. Pausas tendem a se mostrar necessárias para colocar o pensamento em ordem e as prioridades em dia, pois a Lua Minguante segue pela casa do trabalho e se encontra com Sol, Marte e Plutão.

Escorpião

Sua expressão criativa pode ganhar corpo com a harmonia entre Lua e Netuno. Momento favorável para reduzir os movimentos, economizar energia e rever estratégias frente aos problemas que surgem, visto que a Lua Minguante na área espiritual segue tensionada a Sol, Marte e Plutão.

Sagitário

Procure valorizar o acolhimento do lar, visto a harmonia Lua-Netuno. Inquietações tendem a ganhar corpo com a Lua Minguante transitando no setor íntimo, em encontros com Sol, Marte e Plutão. Você tende a confrontar aspectos da vida privada que demandem ajustes.

Capricórnio

É preciso evitar enfrentamentos diretos e adotar uma abordagem mais sutil, devido à tensão lunar com Sol, Marte e Plutão e à harmonia com Netuno. Sua percepção dos problemas pode ficar apurada com a Lua Minguante na área de relacionamentos, o que favorece ajustes em sua postura.

Aquário

Tente rever seus hábitos e aperfeiçoar sua relação com a saúde. Seus sentidos tendem a ficar mais apurados, considerando a harmonia lunar com Netuno. A Lua Minguante no setor do cotidiano segue tensionada a Sol, Marte e Plutão, podendo pedir uma rotina moderada.

Peixes

Prazeres sensoriais e introspectivos tendem a ganhar corpo frente à harmonia lunar com Netuno. Busque adotar uma postura mais moderada com suas redes e analisar como melhorar as relações com a Lua Minguante na área social tensionada a Sol, Marte e Plutão.