Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante aproveitar para fortalecer os laços com as pessoas queridas, mostrando-se aberta às trocas afetivas e intelectuais. Com a Lua no setor doméstico, a família tende a se mostrar fonte de conforto e de segurança emocional



TOURO (21/4 a 20/5)

Sua postura fica sensível e empática com a Lua no setor comunicativo, enquanto você se mostra mais atento ao bem-estar do entorno imediato. Os prazeres ligados ao universo tangível tendem a incrementar essa dinâmica.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure empregar a criatividade para otimizar recursos, em vez de gastar excessivamente. A busca por segurança emocional pode encontrar um suporte importante nos aspectos materiais da vida, já que a Lua transita na área financeira.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

O autocuidado pode se mostrar essencial para lidar com as dificuldades. Sua postura tende a ficar emocionalmente receptiva com a Lua transitando em seu signo, transmitindo conforto às pessoas queridas, enquanto busca estabilidade para si mesma.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Suas necessidades emocionais tendem a ficar mais evidentes com a influência da Lua no setor de crise, o que pede um cuidado especial com sua qualidade de vida e discrição sobre suas fragilidades. O apoio das pessoas queridas é um diferencial.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua relação com as demandas pode se mostrar fonte de estímulo e prazer. A passagem da Lua para a área de amizades tende a lhe fazer buscar conexões emocionais profundas no círculo social, enquanto se coloca a serviço das necessidades dos outros.



LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso valorizar atividades que enaltecem suas vocações. Com a Lua no setor do trabalho, suas necessidades emocionais podem encontrar suporte na vida profissional e nas realizações almejadas, enquanto nutre empatia com as pessoas do entorno.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O suporte do círculo de confiança pode lhe ajudar nesse momento ao lhe proporcionar estabilidade. A tendência é que você valorize experiências ricas de significado para sua vida e que lhe nutram emocionalmente, visto que a Lua transita na área espiritual.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Lazeres coletivos tendem a se revelar fonte de prazeres. A Lua no setor íntimo pode nutrir sua sensibilidade e intuição, o que lhe ajuda a atuar

na gestão das dificuldades, enquanto lhe confronta suas fragilidades emotivas.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Um cotidiano prazeroso tende a lhe favorecer emocionalmente. A tendência é que você fique mais perceptiva sobre as necessidades das pessoas com a Lua no setor dos relacionamentos, o que lhe faz se posicionar de forma eficaz para lhes oferecer conforto e suporte prático.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure valorizar a fruição de lazeres culturais. A Lua no setor do cotidiano pode sugerir que uma rotina organizada lhe proporciona segurança e estabilidade emotiva. Pensando nisso, busque dedicar seu tempo para zelar por esse aspecto da sua vida.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente engajar seus conviventes, mostrando-se gentil e disposta às trocas intelectuais. Os prazeres coletivos tendem a se revelar fonte de nutrição emocional com a Lua no setor social, o que lhe deixa de bem com a vida.