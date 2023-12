Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (8)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste momento, procure se manter confiante e proativa. As parcerias profissionais tendem a passar por conflitos de poder, o que demanda inteligência emotiva.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante nutrir sua força interior para manter a confiança elevada e a produtividade em dia. A tensão Lua-Plutão pode sugerir insatisfações com suas aspirações pessoais, o que prejudica seu rendimento na gestão do dia a dia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque usar o bom senso. Sol e Marte podem lhe fazer direcionar suas energias em prol das parcerias. Contudo, Lua e Plutão tensionados tendem a apontar a importância de não misturar o público com o privado para preservar seus interesses pessoais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente superar os estranhamentos e somar esforços com o entorno imediato em prol do bem comum. É possível que você passe por desafios de ordem emocional, o que pode prejudicar a evolução das parcerias desenvolvidas no dia a dia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Lua e Plutão tensionados tendem a lhe predispor a adotar uma postura pessimista e defensiva ao lidar com o que tira você da zona de conforto, o que prejudica o trato humano. Por isso, tente neutralizar o estresse e dar valor à articulação em grupo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure valorizar o suporte emocional e prático do meio familiar. Nesta fase, limitações de ordem material podem cercear sua expressão criativa, mas é importante não permitir que abalem sua autoconfiança perante a vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante valorizar a interlocução com as pessoas do entorno. Certos desafios podem minar seu senso de segurança com Lua e Plutão tensionados, o que pede ações preventivas, a fim de proteger sua infraestrutura.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque encarar os fatos de maneira prática e objetiva. A tensão Lua-Plutão tende a prejudicar seu senso crítico frente às dificuldades, deixando-lhe suscetível a extravasar o emocional, o que pode minar sua imagem.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém evitar desentendimentos com as pessoas do entorno. Procure buscar maior autonomia nessa fase. Os valores pessoais tendem a conflitar com os da coletividade, podendo estremecer sua relação com grupos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente se fortalecer dos pontos de vista físico e energético. Desafios ligados às suas ambições profissionais podem ganhar corpo, o que demanda uma revisão e talvez até uma reformulação de estratégias.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Valorizar ações colaborativas é fundamental. Este momento astrológico tende a se revelar particularmente desafiador para seus projetos de vida, o que pede não só amadurecimento, como também capacidade de transformação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure se mostrar proativa em seu dia a dia. Seu círculo social tende a ficar suscetível a conflitos, prejudicando os vínculos de confiança. Por isso, é importante fazer ajustes diplomáticos e agir de forma criteriosa ao interagir com o entorno imediato