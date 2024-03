Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (8)

Áries

As finanças podem pedir cautela, por isso é preciso gastar com bom senso. Sua postura no trato humano tende a ser marcada por carisma e desenvoltura, o que favorece articulações socialmente proveitosas, visto que Lua, Marte e Vênus seguem na área de amizades.

Touro

Não é hora de radicalizar e correr riscos, mas sim agir com prudência. Um forte senso de valorização pessoal tende a ganhar corpo frente ao encontro entre Lua, Marte e Vênus na área profissional, o que lhe faz abraçar seus talentos e as oportunidades de realização no trabalho.

Gêmeos

A tendência é que você defenda os seus valores e necessidades emocionais, visto o encontro envolvendo Lua, Marte e Vênus na área espiritual. Contudo, busque cultivar serenidade diante de situações que prejudiquem a condução dos interesses.

Câncer

O encontro entre Lua, Marte e Vênus no setor íntimo pode sugerir um momento de fortalecimento interior associado a relacionamentos cúmplices e à fruição de prazeres seletos. Procure zelar por economia e privacidade frente a um meio social invasivo.

Leão

Cuidado ao se envolver em certas situações no ambiente de trabalho. As parcerias podem se mostrar prazerosas frente ao encontro entre Lua, Marte e Vênus na área de relacionamentos por conta da abertura emotiva que você tende a transmitir ao entorno.

Virgem

Procure evitar remoer os problemas, atuando de modo objetivo, visto Urano tensionado. Criatividade e dinamismo tendem a se mostrar pontos de força no dia a dia, o que eleva a produtividade e lhe ajuda a conciliar demandas diversas.

Libra

Busque ser cuidadoso ao compartilhar sua intimidade e controlar seus impulsos consumistas. O usufruto dos prazeres tende a se intensificar frente ao encontro entre Lua, Marte e Vênus na área social, o que nutre a autoestima e o companheirismo no trato humano.

Escorpião

O diálogo com o entorno pode ficar conturbado pela tensão promovida por Urano, pedindo diplomacia. Sua postura proativa e adaptável para fazer frente às demandas pode aflorar, o que dinamiza a rotina, pois Lua, Marte e Vênus seguem na área familiar.

Sagitário

É fundamental se mostrar inclusiva e evitar polêmicas. Os processos comunicativos podem ficar mais intensos frente ao encontro entre Lua, Marte e Vênus no setor das ideias, tornando as conversas divertidas, mas não isentas de conflitos.

Capricórnio

O encontro envolvendo Lua, Marte e Vênus na área material pode destacar um momento de autovalorização, levando-lhe a investir em bem-estar e nos seus objetivos. Contudo, é preciso tomar cuidado para que os gastos financeiros não ultrapassem os limites orçamentários.

Aquário

Cuidado para não se mostrar impositiva na convivência doméstica. Sua personalidade pode ganhar expressão frente ao encontro entre Lua, Marte e Vênus em seu signo, o que ajuda a dar voz aos seus interesses e deixar sua marca nos grupos.

Peixes

Procure zelar por autocuidado e cultivar tranquilidade. As dificuldades podem ser vivenciados de maneira emocionalmente intensa com Lua, Marte e Vênus juntos na área de crise, pedindo cautela para evitar reações intempestivas, o que prejudica o bom senso.

