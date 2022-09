Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure definir prioridades . A Lua Cheia na área de crise tende a indicar um acúmulo de pendências e decepções que podem acabar em cansaço. Sendo assim, busque não insistir em querer resolver todos os problemas, porque cada assunto tem seu tempo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Pode haver conflitos pela dificuldade de conciliar os interesses das pessoas e por conta do emocional oscilante. As demandas sociais afloram com a Lua Cheia na área de amizades, mas procure não se deixar absorver por elas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso respeitar seus limites e atuar com prioridades. Seu comprometimento com as tarefas podem se intensificar com a Lua Cheia no setor do trabalho. Apesar do discreto ganho de produtividade, há o risco de sobrecarga.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente cessar as dúvidas e resgatar o que lhe desperta prazer. Afloram dilemas existenciais de modo significativo frente à Lua Cheia no setor espiritual, o que lhe faz questionar os rumos da sua vida e a dramatizar os obstáculos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque se observar mais e cultivar autocontrole. Seus instintos podem se fazer presentes mais intensamente com a Lua Cheia no setor íntimo e em tensão com Sol, Vênus e Marte, o que tende a lhe levar a cometer imprudências.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure conciliar os interesses sem abrir mão da sua individualidade. As relações podem demandar maiores atenções com a Lua Cheia oposta a seu signo, o que pede cuidado para que as necessidades pessoais não sejam afetadas pelo coletivo, dada a tensão com Sol, Vênus e Marte.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante zelar por hábitos saudáveis e por um convívio tranquilo nas relações. O dia a dia pode lhe absorver nessa fase de Lua Cheia, sendo preciso ter consciência de suas possibilidades e limites para evitar cansaço.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente ser criteriosa nas companhias e nas ações que quer empreender. Cuidado com as finanças! Prazeres intensos podem lhe aguardar nessa Lua Cheia, mas é preciso ter limite e não se deixar levar pela emoção, pois ele se encontra tensionado.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque resolver os obstáculos com serenidade. A Lua Cheia na área familiar tende a se mostrar um momento de maior envolvimento com o cotidiano doméstico e o entorno. O Sol, Vênus e Marte encontram-se tensionados ao referido astro.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você pode ficar mais expressiva com a Lua Cheia no setor comunicativo, mas emocionalmente instável e suscetível a se envolver em conflitos, como alertam os aspectos tensos com Sol, Vênus e Marte. Procure cultivar autocrítica.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure controlar seu orçamento e tente valorizar recursos alternativos. As finanças podem pedir cautela, pois é possível que você gaste de modo impulsivo com o que lhe dá prazer e também como válvula de escape para os problemas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente ter um dia tranquilo e se expor com cautela, preservando seus interesses. A Lua Cheia em seu signo pode deixar você emocionalmente extrovertida, apesar de vulnerável a mudanças de humor que afetam suas relações e sua imagem pública.