Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O senso de responsabilidade e a necessidade de recolhimento e descanso tendem a se fazer presentes. Pensando nisso, tente organizar sua jornada buscando compatibilizar essas questões.

TOURO (21/4 a 20/5)

A tendência é que suas ideias encontrem opositores, por isso procure evitar revelar mais do que deve e busque trabalhar seus argumentos antes de se expor. A comunicação tende a ser um dos quesitos mais delicados agora.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso ter como prioridade sua estabilidade financeira e procure buscar formas sustentáveis de atender ao que você precisa. Ir atrás de compensações materiais para as carências afetivas tende a contrastar com as necessidades cotidianas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A Lua se desloca por seu signo e pode evidenciar sua sensibilidade, o que contrasta com um entorno imediato mais racional. Apesar disso, este momento astrológico tende a ser de complementaridade positiva aos seus relacionamentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Encarar os contratempos de modo objetivo e evitar se sobrecarregar. É importante ter maior planejamento nas tarefas do dia a dia, pois a tensão Lua-Mercúrio pode indicar uma má gestão das prioridades .

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Já tentou ser mais criteriosa? A tensão entre Lua e Mercúrio tende a sinalizar incompatibilidades ideológicas e comunicativas no âmbito social. É preciso ter diplomacia, a fim de evitar que conflitos gerem aborrecimentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure evitar impor resistência sem conhecer os fatos e busque avaliar com objetividade como fazer ajustes sem afetar os seus objetivos. Como indicam Lua e Mercúrio, os acontecimentos podem colocar em xeque ideias no âmbito de gestão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado para não aumentar a complexidade dos problemas. É importante se preservar, por isso recolha-se. Lua e Mercúrio tensionados podem evidenciar um momento em que inseguranças afloram.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque diminuir as despesas. Procure dar valor aos recursos alternativos e dimensionar seus hábitos de acordo com suas finanças. É preciso ter maior capacidade de gestão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure evitar desgastes. Suas relações podem pedir maior comprometimento emotivo, o que contrasta com uma postura mais racional da sua parte e isso demanda boa vontade, além de capacidade de se adaptar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É fundamental organizar o dia a dia e cultivar disciplina no cumprimento das tarefas. O emocional precisa de conforto, mas o plano racional acaba focando nos obstáculos. Essa contradição tende a prejudicar seu rendimentos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque conferir as informações que circulam. A tensão Lua-Mercúrio tende a sinalizar a necessidade de adotar uma postura socialmente discreta, a fim de preservar seus interesses de interferências externas e