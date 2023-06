Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente rever conceitos e fazer mudanças. O encontro Lua-Saturno na área de crise tende a gerar um processo de reflexão o que favorece um maior entendimento sobre os problema.

TOURO (21/4 a 20/5)

A troca de experiências pode gerar amadurecimento, mas é evitar abordar questões financeiras. As relações tendem a zelar pela cumplicidade frente ao encontro Lua-Saturno na casa das amizades, o que ajuda no fortalecimento do círculo íntimo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure ser mais seletiva no cumprimento do dever, mas não rigorosa ao dialogar com o entorno. Você se guia por um senso crítico apurado nos empreendimentos profissionais à frente, o que lhe ajuda a lidar com tarefas intelectualmente.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

<Sua postura se mostra mais exigente, mas também evitando o autoritarismo. Os processos racionais podem ganhar consistência frente ao encontro Lua-Saturno na área espiritual, o que lhe ajuda a avaliar com mais cuidado os acontecimentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Lua e Saturno se encontram no setor íntimo, o que pode favorecer os processos reflexivos, o autoconhecimento e também a gestão patrimonial. Reavalie prioridades e definir estratégias voltadas às finanças.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque fortalecer os vínculos de confiança. Convém rever a necessidade de certas alianças. O setor de relacionamentos recebe o encontro Lua-Saturno, o que pode ajudar com o amadurecimento. Mas é preciso ser reservada ao dialogar com as pessoas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante ter mais atenção à saúde. Você tende a ser guiada por uma postura responsável e focada nas demandas do dia a dia nessa jornada. Procure evitar se sobrecarregar de tarefas, buscando fazer revisões e ajustes pontuais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure se mostrar disponível a ajustar os interesses no círculo de confiança. Lua e Saturno no setor social podem beneficiar o usufruto de prazeres introspectivos ou em grupos seletos, o que eleva os lazeres ligados ao intelecto.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente agir em sintonia com o entorno, buscando fazer ajustes. Seu comprometimento com as demandas familiares tende a se elevar frente ao encontro Lua-Saturno no setor doméstico.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Rever processos na gestão do cotidiano é fundamental. Suas habilidades analíticas e argumentativas tendem a se elevar agora, o que ajuda a fazer acordos nas parcerias e com a qualidade da vida estudantil e profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque fazer uma revisão dos processos e diminuir gastos desnecessários. As demandas financeiras e de ordem prática tendem a exigir uma postura rigorosa e voltada a elevar a eficiência dos processos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Chegou o momento de aprimoramento pessoal que exige autocrítica. Os processos reflexivos tendem a se intensificar, o que ajuda com o autoconhecimento, com o entendimento dos contratempos e a estruturação dos seus objetivos.