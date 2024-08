Confira a previsão do horóscopo para sexta-feira (9)

Áries

A partir de posturas fraternas e colaborativas, os vínculos interpessoais tendem a se fortalecer. A Lua na área de relacionamentos pode evidenciar um momento em que demonstrações de amizade são importantes, mas é o apoio prático que faz a diferença.

Touro

Busque se dedicar em fazer as coisas acontecerem, visto que seu poder de realização pode se elevar neste momento. A vida cotidiana pode alcançar produtividade, pois a Lua transita no setor do cotidiano, dinamizando recursos e processos.

Gêmeos

Momento oportuno para estabelecer parcerias, especialmente em sua área de atuação. A passagem da Lua pela área social pode destacar sua capacidade de articulação interpessoal e o potencial da coletividade para encarar situações diversas.

Câncer

Tente identificar as fragilidades e administrá-las com dedicação e perseverança. O momento pode se revelar positivo para enfrentar questões que desestabilizam a vida doméstica e demandar senso estratégico.

Leão

Convém valorizar a troca de ideias e o compartilhamento de experiências, buscando apoiar e motivar o desenvolvimento das parcerias. O trânsito lunar na área comunicativa pode destacar a necessidade de transmitir motivação e entendimento.

Virgem

É importante aproveitar para dar vida nova e velocidade a projetos importantes que estejam estagnados. A Lua segue pela área material, podendo sugerir um momento de força interior e capacidade transformadora frente às dificuldades.

Libra

Neste momento, busque encarar os eventuais desafios com perseverança e romper com barreiras psicológicas. Sua fé na vida e em si mesma tende a ganhar força, o que lhe impulsiona a se lançar rumo a horizontes mais amplos.

Escorpião

Procure estruturar um plano estratégico para aperfeiçoar seu desempenho, visto que a Lua segue em contato com Marte e Júpiter no circuito de crise. Esses encontros tendem a lhe deixar mais confiante para encarar fantasmas interiores e obstáculos externos.

Sagitário

A soma de habilidades e a superação dos desafios pode fortalecer os vínculos. A Lua segue em harmonia com Marte e Júpiter no segmento amizades-relacionamentos, mostrando um momento positivo para se unir às pessoas de confiança em prol dos objetivos compartilhados.

Capricórnio

Eficácia e criatividade tendem a se aliar durante este momento, guiando os empreendimentos por terrenos mais férteis. A Lua na área profissional pode mostrar potencialidades para as conquistas articuladas em parcerias.

Aquário

É importante aproveitar as novas chances e o usufruto das oportunidades, já que as parcerias motivadas por ideais comuns ganham força. A eficácia das ações coletivas tende a ser elevada a partir da articulação dos interesses em jogo.

Peixes

O lar tende a se beneficiar especialmente deste momento, com reflexos positivos na forma como você se articula com seu círculo de confiança e intimidade. A Lua no setor íntimo pode sugerir um momento de transformação emocional.

