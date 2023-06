Confira a previsão do horóscopo para terça (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente não deixar que carências emocionais lhe façam gastar em excesso. Lua e Júpiter se encontram na área material, podendo lhe fazer aflorar um olhar próspero na gestão prática da vida. Isso ajuda você a otimizar recursos, ao mesmo tempo em que lhe motiva a buscar oportunidades de investimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure seguir confiante e não se deixar desanimar por possíveis conflitos ou pela falta de suporte emocional no meio familiar. Sua postura pode se revestir de otimismo frente ao encontro Lua-Júpiter em seu signo, enquanto lhe deixa mais aberta às oportunidades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso evitar divulgar suas vitórias. Lua e Júpiter se encontram na área de crise, o que tende a lhe despertar um olhar próspero, levando você a transformar problemas em oportunidades, ao mesmo tempo em que o fator sorte aflora para facilitar sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Neste momento, você precisa ser mais seletiva na gestão financeira, evitando impulsos consumistas. Sua postura tende a ficar fraterna e generosa a partir de agora, o que contribui com as relações sociais e facilita suas parcerias em outras áreas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque não se deixar levar pelo excesso de vaidade e evitar dramatização. Você tende a vivenciar um momento de entusiasmo nos projetos profissionais com Lua e Júpiter na casa do trabalho, o que lhe faz criar oportunidades que permitem você crescer na carreira.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não deixar que decepções afetem a autoestima. Os processos mentais podem se movimentar frente ao encontro de Lua e Júpiter na área espiritual, o que lhe motiva a buscar horizontes mais amplos e que lhe proporcionem uma fruição intelectual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso buscar privacidade, diminuindo a exposição social e moderando os gastos com prazeres. Lua e Júpiter tendem a aflorar sua capacidade de transformação, o que lhe ajuda a criar oportunidades em meio aos contratempos, inclusive no âmbito patrimonial.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua postura ao lidar com as pessoas tende a se mostrar expansiva e isso atrai as pessoas do entorno, o que pode inclusive lhe colocar no rumo de oportunidades para sua vida. Apesar dessa abertura emocional, é preciso ter cuidado com conflitos de vaidades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure manter as expectativas dentro do que é realmente possível, a fim de evitar frustrações. Neste momento, sua capacidade de gestão tende a se mostrar próspera, o que contribui para elevar consideravelmente a qualidade do dia a dia.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante zelar pela economia e privacidade, buscando definir limites para os gastos com lazer e se expondo de forma criteriosa. Sua postura pode ficar espontânea e aberta aos prazeres frente ao encontro Lua-Júpiter no setor social, o que deixa a vida ainda melhor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque não se deixar afetar pela falta de correspondência emotiva no meio familiar. O encontro entre Lua e Júpiter no setor doméstico tende a lhe deixar com mais vontade de promover melhorias no lar, otimizando com desenvoltura os recursos que você tem agora.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Cuidado com o orçamento! Sua postura tende a ficar mais confiante na expressão de ideias e sentimentos, o que favorece a comunicação e a fruição cultural. Contudo, procure não se deixar levar pela impulsividade ou por gastos desnecessários.