Confira a previsão do horóscopo para terça (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste momento, o emocional tende a buscar acolhimento e suporte familiar, por isso busque valorizar o que seu lar pode lhe proporcionar. Procure se preservar do ponto de vista íntimo e financeiro, já que a Lua segue para a casa social, sob tensão com Plutão e Júpiter.

TOURO (21/4 a 20/5)

Mais cuidado para não absorver o sofrimento de outras pessoas, visto que a Lua segue para a casa familiar. Lua e Netuno harmonizados no eixo comunicativo-amizades tendem a aflorar seu lado acolhedor e empático nos relacionamentos, contribuindo com uma energia emotiva.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure ser mais discreta sobre seus objetivos, pois a Lua adentra a casa comunicativa e entra em tensão com Plutão e Júpiter. Uma percepção sensível sobre as necessidades pode permitir que você eleve a qualidade dos processos, especialmente no âmbito profissional.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se mostrar bondosa, mas também consciente de seus limites financeiros. Sua relação com as pessoas próximas pode melhorar devido a empatia e a intuição, enquanto que aflora seu lado solidário, dada a harmonia Lua-Netuno entre seu signo e o setor espiritual.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu equilíbrio tende a ser testado frente à pressão das pessoas próximas. Com Lua e Netuno harmonizados no circuito de crise, serenidade e resiliência podem se mostrar essenciais, o que lhe permite encarar os contratempos com tranquilidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém evitar que os problemas dos outros prejudiquem seu bem-estar. Lua e Netuno harmonizados no circuito dos relacionamentos tendem a destacar um momento em que a empatia se mostra seu ponto de força ao lidar com o entorno, o que ajuda com uma conexão emotiva.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso ser solidária, mas tente não se deixar explorar. Afloram intuição e criatividade que favorecem o seu desempenho profissional com Lua e Netuno harmonizados no circuito do trabalho, o que lhe ajuda a captar as necessidades das pessoas do entorno e dinamizar recursos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure minimizar o estresse em meio à gestão do cotidiano, sobretudo quando envolve seus conviventes. Empatia e solidariedade tendem a marcar sua postura frente à harmonia Lua-Netuno no eixo espiritual-social, o que ajuda com interações harmoniosas em rede.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seguir com uma postura ética, sem temer os desafios, é fundamental. A harmonia entre Lua e Netuno no eixo íntimo-familiar tende a lhe gerar tranquilidade para encarar os problemas do dia a dia, ao mesmo tempo em que promove cumplicidade com as pessoas próximas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Lua e Netuno em harmonia no segmento relacionamentos-comunicação tendem a lhe despertar empatia e solidariedade, o que permite a você aprofundar os vínculos interpessoais. Contudo, é preciso não permitir que a generosidade abale suas finanças.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque evitar idealizar as pessoas para não se decepcionar neste momento. A Lua se desloca pelo setor do cotidiano e encontra com Netuno na área material, podendo despertar seu potencial criativo em prol dos aspectos práticos do dia a dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente aprender a se preservar, evitando absorver os dramas do entorno imediato. Dada a harmonia Lua-Netuno entre a casa social e seu signo, sensibilidade e compaixão tendem a aflorar em sua postura no trato humano, o que te torna <CW-30>uma pessoa disposta a ajudar quem precisa.