Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (10)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lua e Vênus se encontram no setor do cotidiano, lhe ajudando a canalizar as emoções e a criatividade para harmonizar as rotinas e as relações, algo fundamental para lidar com restrições financeiras.

TOURO (21/4 a 20/5)

Alguns contatos podem ser úteis ao lhe ajudar em seus projetos, como sugere a harmonia Lua-Júpiter. O encontro Lua-Vênus na casa social tende a lhe levar a encarar a vida com mais prazer e a se mostrar disponível para interagir com o entorno.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Restrições tendem a lhe render preocupações, devido a tensão promovida por Saturno, mas o seu senso de oportunidade apurado lhe permite contorná-las. O lar pode se mostrar fonte de satisfação emocional e favorece o exercício criativo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso diplomacia para lidar com polêmicas em suas redes. Simpatia e generosidade tendem a marcar sua postura com Lua e Vênus no setor comunicativo, o que favorece uma prazerosa interação com o entorno e um apoio mútuo significativo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Exercite suas habilidades criativas para dinamizar recursos. O encontro entre Lua e Vênus na área material pode lhe fazer buscar segurança emocional através de suas posses e aquisições.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure valorizar experiências que lhe agreguem valor, como sugere a harmonia entre Lua e Júpiter. O encontro Lua-Vênus em seu signo tende a destacar seu carisma e expressão criativa. Com isso, você se mostra mais receptiva no trato humano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O recolhimento emocional lhe permite encontrar paz interior e refletir com tranquilidade acerca dos desafios, dada o encontro Lua-Vênus no setor de crise. Não deixe que as responsabilidades pesem na autoconfiança, procurando administrá-las .

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As relações podem se mostrar um suporte emocional frente ao encontro Lua-Vênus no setor das amizades, além de contribuírem com uma proveitosa fruição cultural. Busque ser seletiva ao expor sua vida nas redes sociais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque não deixar que seus objetivos lhe façam ignorar as necessidades familiares. O prazer pelo trabalho pode se elevar e seu olhar em direção às oportunidades de crescimento.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure manter a discrição sobre suas ambições. Lua e Vênus se encontram na área espiritual, podendo lhe fazer encarar a vida com otimismo, enquanto a busca por oportunidades ajuda você a ampliar seu olhar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A tendência é que você busque conexões emocionais profundas com Lua e Vênus no setor íntimo, o que favorece uma vivência familiar criativa e prazerosa. É fundamental administrar as finanças e gastar com bom senso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente não absorver as preocupações do entorno, como sinaliza a tensão com Saturno. A busca por harmonia no trato humano tende a se elevar frente ao encontro Lua-Vênus no setor de relacionamentos, deixando-lhe mais acessível na comunicação.