Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se mostrar mais ponderada e disciplinada na gestão do cotidiano. A razão e o intelecto tendem a ganhar expressividade com Mercúrio ingressando na área social.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a se mostrar mais firme na relação com grupos, mas é preciso evitar o autoritarismo. Mercúrio na área familiar pode beneficiar o planejamento e a interação com o entorno, ajudando a lidar com situações imprevistas sugeridas por Plutão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Com Marte na área familiar, a vida doméstica pode pedir proatividade, mas é preciso evitar ser imediatista. Ao ser mais objetiva no pensamento e no discurso, isso tende a lhe ajudar nesta fase. Contudo, Plutão acaba trazendo imprevistos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Marte e Saturno no circuito comunicativo podem pedir diplomacia ao lidar com o entorno. A casa material recebe a influência de Mercúrio, o que ajuda na gestão do orçamento e dos aspectos práticos do dia a dia, fundamental para lidar com os problemas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso ter mais autocontrole quando se trata das finanças. A influência de Mercúrio em seu signo tende a lhe deixar mais racional, o que contribui com o trabalho intelectual e a interação humana.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque não se deixar levar pela impulsividade. Com a entrada de Mercúrio no setor de crise, os processos de autoanálise tendem a se intensificar em prol do autoconhecimento. É fundamental lidar com imprevistos sugeridos por Plutão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure desenvolver senso estratégico frente aos contratempos, visto que Marte está na área de crise. Mercúrio na casa das amizades tende a favorecer trocas intelectuais com o entorno, o que demanda diplomacia para lidar com temas complicados.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Marte na área de amizades tende a aflorar ações em grupo, mas é preciso ser seletiva. O intelecto se volta para o planejamento do dia a dia e o desenvolvimento de ações com Mercúrio na casa profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Marte na casa do trabalho desperta proatividade, embora Saturno possa pedir cautela, mas também ética nas parcerias. Afloram reflexões críticas com Mercúrio na casa espiritual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Marte na casa espiritual tende a lhe impulsionar a expandir seus horizontes, mas é preciso ter cautela. Os processos reflexivos podem ser aprofundados com Mercúrio no setor íntimo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As relações podem se revelar fonte de estímulos intelectuais com Mercúrio na área de relacionamentos. E essas interações tendem a transformar seu jeito de encarar a vida. Marte no setor íntimo acaba lhe deixando instintiva.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O diálogo e a convivência com o entorno podem se mostrar estimulantes e desafiadores com Marte na casa dos relacionamentos, o que pede diplomacia. Você tende a se mostrar mais racional na gestão das rotinas.