Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se conscientizar das limitações, buscando sair do conflito e aproveitar as opções de lazer que cabem no orçamento. O usufruto social tende a conflitar com a necessidade de economia, visto a tensão entre Lua e Urano. Ajustes são fundamentais.



TOURO (21/4 a 20/5)

É importante saber ouvir, ao invés de se lamentar, a fim de compreender o entorno. As necessidades individuais tendem a conflitar com as coletivas, marcada pela tensão entre Lua e Urano. Mesmo que os desafetos aflorem e estremeçam os ânimos, você levanta a bandeira.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente não supervalorizar os problemas, atuando para fazer os devidos ajustes. É preciso não ter pressa, visto que as ideias precisam de maturação. Dramas pessoais podem aflorar na tensão entre Lua e Urano, o que lhe deixa pessimista com o andamento da sua vida.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

O desejo de sair da rotina pode lhe levar a cometer extravagâncias. É importante planejar tais ações para não prejudicar o orçamento. Tente evitar se arriscar. Lua e Urano sob tensão tendem a alertar quanto às finanças, que ficam à mercê de falhas estratégicas e do usufruto irresponsável do lazer.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure se permitir trilhar caminhos inovadores e que lhe impeçam de se acomodar, mesmo que o momento seja desgastante. O excesso de responsabilidades e os desafios a serem resolvidos podem abalar suas energias, já que Lua e Urano estão sob tensão.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

O sentimento de frustração tende a se fazer presente, buscando valorizar as dificuldades em detrimento das conquistas. Tente avaliar os acontecimentos de modo imparcial e sem dar espaço ao drama para definir critérios que lhe ajudem no processo decisório.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Lua e Urano tendem a anunciar um momento de instabilidade nas relações, seja por questões emocionais, seja por desafios materiais. Procure avaliar melhor o impacto de suas ações na coletividade antes de fazer escolhas, buscando neutralizar conflitos.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque conciliar os interesses para não sair do rumo, por isso tente se abrir às conversas e aos acordos. Fatores de instabilidade tendem a aflorar na vivência profissional, dada a tensão entre Lua e Urano, que prejudicam as relações de trabalho e o resultado das ações em grupo.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Mesmo que desafios sérios justifiquem suas preocupações, busque cuidar da saúde, descansar o corpo e encarar os momentos com objetividade. O momento pode ser de grande fragilidade emocional aflora frente à relação tensa entre Lua e Urano, o que prejudica o bem-estar.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure buscar recolhimento, de modo a se preservar de interferências externas e minimizar os gastos financeiros. Desafios interpessoais tendem a comprometer o usufruto social nesta fase, pois Lua e Urano entram em tensão, o que desestabiliza seu emocional e o das pessoas próximas.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ajustes são fundamentais, por isso busque se abrir ao diálogo e organizar as demandas. Suas relações tendem a ficar fragilizadas diante da tensão entre Lua e Urano, que evidencia questões emocionais mal resolvidas e fatores de estresse na gestão das dificuldades do dia a dia.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque organizar o pensamento e se harmonizar ao entorno imediato. As energias tensionadas de Lua e Urano tendem a alertar para a importância da boa comunicação na gestão do dia a dia, pois a qualidade da informação pode decair frente aos conflitos emocionais.