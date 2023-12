Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque manter a mente aberta para novas abordagens, tomando cuidado para não abraçar ideias que lhe afastem de suas reais vocações. A Lua Nova na área espiritual pode dar impulso a um ciclo de autoconhecimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante ser seletiva na gestão compartilhada de recursos. Sua capacidade de transformação tende a aflorar nesse momento de encontro entre a Lua Nova, Sol e Marte no setor íntimo, o que lhe ajuda a se apropriar da sua vida de forma confiante.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém valorizar uma postura colaborativa. O encontro entre a Lua Nova, Sol e Marte no setor de relacionamentos tende a dar impulso à articulação interpessoal rumo a novas parcerias. Contudo, Netuno pode pedir critério ao escolher quem vai estar perto.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente fortalecer a relação corpo-mente. A energia pessoal pode se renovar em prol de um cotidiano dinâmico e saudável. É importante buscar autonomia, sabendo diferenciar as ideias viáveis das ilusões.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar que a empolgação faça você gastar excessivamente, sobrecarregando o orçamento. O pensamento criativo tende a se dinamizar, favorecendo a expressão pessoal com a Lua Nova.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O encontro entre a Lua Nova, Sol e Marte no setor doméstico tende a promover fortalecimento emocional, ao mesmo tempo em que renova os laços íntimos e familiares. Busque se libertar de vínculos de dependência emotiva.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A mente tende a se dinamizar frente ao encontro da Lua Nova com Sol e Marte no setor das ideias, favorecendo novos aprendizados e uma comunicação dinâmica que favoreça as parcerias em desenvolvimento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Energia e dedicação podem aflorar frente ao encontro da Lua Nova com Sol e Marte no setor material, o que favorece ações práticas e pontuais, buscando prosperidade. Procure não permitir que o entusiasmo lhe faça gastar muito.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuidado para que o foco na individualidade não prejudique as parcerias. A autoconfiança pode se elevar, o que lhe ajuda a atuar de forma confiante, a fim de criar oportunidades de realização pessoal.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque manter discrição sobre sua vida. Você tende a mostrar perseverança diante das dificuldades, enquanto encara problemas antigos sob outro ponto de vista e se permite novas abordagens.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante ser prestativa, mas busque evitar criar expectativas de reciprocidade. Seu senso de coletividade tende a se ampliar hoje, o que lhe ajuda a adotar uma postura articuladora no entorno e em grupos de trabalho.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seus objetivos profissionais podem se renovar, fazendo-lhe buscar oportunidades de crescer na carreira com confiança. Contudo, é preciso evitar cultivar ideais que sejam distantes da realidade.

