Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (13)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure usufruir de prazeres sem comprometer suas finanças, o que favorece experiências simples que elevem o espírito. Lua, Saturno e Urano tensionados entre si podem pedir uma postura responsável no uso do dinheiro, especialmente a gastos fora do dia a dia.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante não se deixar guiar por impulsos, buscando ter bom senso. Apesar da tensão lunar com Saturno e Urano indicar preocupações ligadas às responsabilidades profissionais, o otimismo e o desejo de superação tende a se fazer presentes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque trabalhar a qualidade da comunicação e se mostrar disposta a fazer acordos. As relações desenvolvidas no dia a dia podem ficar vulneráveis ao estresse frente à tensão lunar com Saturno e Urano. É preciso ter atenção à sua postura em momentos de conflito.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente ser confiante e consciente dos limites. Desafios materiais tendem a tomar corpo frente à tensão lunar com Saturno e Urano, o que pede senso crítico e capacidade de ajuste. Busque administrar os recursos com bom senso, pois assim você terá bons resultados.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure descontrair a postura e transmitir autoconfiança, além de se mostrar conciliadora. Afloram desafios na gestão coletiva dos afazeres frente à tensão lunar com Saturno e Urano, o que pode lhe render grande desgaste mental, assim como em suas parcerias. Cuidado!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente evitar remoer as frustrações e se concentrar em cuidar do bem-estar, além de resgatar a confiança em si mesma, conforme sugere a harmonia entre Sol e Lua. Irritabilidade e impaciência tendem a tomar corpo frente aos obstáculos, podendo aumentar a proporção dos contratempos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque não impor suas crenças e procure ocupar a mente com o que gera bem-estar. Insatisfações com o meio social tendem a se fazer presentes agora, em meio à intolerância frente às diferenças de opinião que afloram frente à tensão lunar com Urano e Saturno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso adotar uma postura objetiva, prática e sem pressa. O estresse no trabalho tende a ser algo a se enfrentar, devido a desafios complicados que pedem tempo de maturação e capacidade de ajuste, já que a Lua forma aspectos tensos com Saturno e Urano.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure resgatar o otimismo e a força de vontade, que são fundamentais para que você se posicione frente às questões que lhe afetam. Os contratempos podem pesar na autoconfiança e a prejudicar seu desempenho na gestão do cotidiano, visto a tensão lunar com Saturno e Urano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente diminuir o ritmo e busque se concentrar em estabilizar sua vida. A tensão envolvendo Lua, Saturno e Urano tende a alertar que é preciso reduzir seus gastos e adotar uma postura preventiva na gestão dos aspectos práticos e materiais do cotidiano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante ser natural. Desafios na convivência com o entorno podem tomar corpo frente à tensão envolvendo Lua, Saturno e Urano, abalando vínculos de confiança sólidos. Procure deixar os ressentimentos para trás e busque resgatar o afeto e a amizade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque manter a tranquilidade e focar em manter o cotidiano em funcionamento. Os processos ligados ao cotidiano podem encontrar entraves intelectualmente complicados frente à tensão lunar com Saturno e Urano, o que pede revisões constantes que acabam gerando estresse e cansaço mental.