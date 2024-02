Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (13)

Áries

Busque ser cautelosa na gestão compartilhada dos recursos materiais, visto a tensão promovida por Júpiter. A entrada de Marte no setor das amizades tende a dinamizar suas redes sociais, o que mostra o poder transformador das ações colaborativas em prol de objetivos em comum.

Touro

Devido a Júpiter tensionado, busque não se deixar dominar por seus talentos. Seu poder de ação tende a ser direcionado para os empreendimentos profissionais com Marte na casa do trabalho, contando com um apurado senso estratégico, o que lhe ajuda a aproveitar melhor os cenários de mudança.

Gêmeos

Marte ingressa na casa espiritual e encontra Plutão, podendo promover uma energia intensa em busca de transformações e lhe ajudem a expandir sua vida. Mas é importante conciliar a necessidade de ultrapassar limites com uma compreensão profunda do mundo interior.

Câncer

Busque moderar a relação entre o público e o privado. O encontro entre Marte e Plutão no setor íntimo pode destacar seu potencial de transformação frente às áreas que demandam transformação em sua vida, enquanto aflora seus instintos na fruição de prazeres.

Leão

Cuidado com disputas de poder, devido a Júpiter tensionado. Suas energias tendem a ser direcionadas para dinamizar as parcerias com a entrada de Marte na casa dos relacionamentos, enquanto faz você buscar uma conexão profunda com quem você tanto gosta.

Virgem

Procure evitar radicalismos e analisar os riscos antes de agir. Com a entrada de Marte no setor do cotidiano, sua postura tende a ganhar proatividade e dinamismo na gestão do dia a dia, ao mesmo tempo em que você se permite situações de mudança, visto o encontro com Plutão.

Libra

Tente não deixar que seus impulsos lhe façam cometer imprudências patrimoniais. Suas paixões tendem a aflorar com a entrada de Marte no setor dos prazeres e seu encontro com Plutão, o que lhe faz vivenciar os acontecimentos de maneira instintiva.

Escorpião

É importante evitar agir sem o consenso do entorno imediato. O lar tende a se dinamizar com Marte no setor familiar, pois você direciona as energias em prol da gestão da rotina doméstica, enquanto que o encontro com Plutão pode promover mudanças importantes.

Sagitário

Procure evitar imposições. A entrada de Marte no setor das ideias e o seu encontro com Plutão podem evidenciar o poder da comunicação em seus aspectos positivos e negativos. Sendo assim, é preciso empregar as palavras com bom senso e com o intuito de motivar, buscando agregar pessoas.

Capricórnio

É importante controlar seus impulsos e não se deixar levar pela ganância, como alerta Júpiter tensionado. A tendência é que você fique mais ativa e focada em mostrar bons resultados com Marte transitando na área material, enquanto busca empoderamento por meio de ganhos financeiros.

Aquário

É preciso avaliar o impacto de suas ações nas pessoas do entorno, a fim de evitar prejuízos nas suas relações. O encontro entre Marte e Plutão em seu signo tende a destacar seu poder pessoal, o que lhe guia rumo a mudanças que coloque você no rumo de conquistas importantes.

Peixes

Procure empregar a inteligência emocional e negociar soluções, em vez de bater de frente com os obstáculos interpessoais. As dificuldades podem pedir maior capacidade de adaptação e um apurado senso estratégico, já que Marte ingressa na área de crise e se aproxima de Plutão.

