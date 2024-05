Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (14)

Áries

Procure manter o autocontrole e dinamizar suas redes, visto a harmonia lunar com Mercúrio e Marte. As demandas sociais tendem a se intensificar nesta Lua Crescente, como também podem ganhar corpo os conflitos interpessoais.

Touro

Tente manter tranquilidade diante dos desafios. Seu envolvimento na gestão do cotidiano tende a ficar mais intenso nesta Lua Crescente, o que lhe ajuda a dinamizar processos e elevar a eficácia das ações, devido a harmonia com Mercúrio e Marte.

Gêmeos

Dada a harmonia lunar com Mercúrio e Marte, é fundamental inserir prazeres na sua jornada que ajudem você a manter a confiança. O excesso de especulações pode prejudicar sua objetividade e capacidade de argumentação.

Câncer

Busque dinamizar as rotinas e os recursos materiais ao seu alcance, visto que Mercúrio e Marte se harmonizam com a Lua. As finanças tendem a exigir planejamento e disciplina, a fim de evitar imprudências nos processos de gestão.

Leão

É preciso cultivar objetividade, praticidade e se mostrar colaborativa. Reações emocionais tendem a ganhar corpo diante das dificuldades, o que prejudica as parcerias de trabalho, já que a Lua Crescente segue tensionada a Sol, Vênus, Júpiter e Urano.

Virgem

Procure ter autocontrole e aperfeiçoar suas estratégias, visto a harmonia lunar com Mercúrio e Marte. As dificuldades podem ser processadas com uma forte carga emocional, o que prejudica o bom senso e o bem-estar pessoal.

Libra

A Lua Crescente harmonizada a Mercúrio e Marte pode dinamizar a articulação interpessoal e as ações em curso, o que gera eficácia no cumprimento de objetivos importantes. Contudo, é preciso zelar por sua privacidade, evitando intromissões.

Escorpião

Nesta Lua Crescente, seu comprometimento com o trabalho pode se elevar, o que dinamiza os projetos em desenvolvimento, devido a harmonia com Mercúrio e Marte. Contudo, procure cultivar uma postura moderada na relação com o entorno imediato.

Sagitário

Procure fazer uma análise de riscos e evitar imprudências, devido à tensão lunar com Sol, Vênus, Júpiter e Urano. A tendência é que você se conecte fortemente com os objetivos que vem idealizando ao longo da vida Nesta Lua Crescente, o que lhe deixa mais corajosa.

Capricórnio

Busque se recolher, a fim de se fortalecer, como sugere a harmonia lunar com Mercúrio e Marte. Sentimentos intensos e contraditórios podem emergir em seu íntimo nesta Lua Crescente, o que lhe deixa suscetível a cometer imprudências. Cuidado!

Aquário

Busque demonstrar flexibilidade e respeito às diferenças, como alerta a tensão lunar com Sol, Vênus, Júpiter e Urano. As demandas coletivas tendem a demandar maior engajamento nesta Lua Crescente, o que lhe deixa motivada e colaborativa.

Peixes

Com a Lua Crescente harmonizada a Mercúrio e Marte, sua postura tende a ganhar proatividade, o que ajuda a acelerar processos e a cumprir metas. Procure não se deixar levar pelo ego inflado, pois conflitos de vaidade podem ganhar corpo nas relações.

