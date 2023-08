Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure cuidar melhor das finanças e tente evitar que a empolgação lhe faça gastar em excesso. O encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova no setor dos prazeres tende a destacar um momento estimulante.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante evitar absorver pelos problemas do entorno. Os laços familiares se fortalece frente ao encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova no setor doméstico, visto que sua postura pode ficar acolhedora, divertida e zelosa com os assuntos do lar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque se mostrar cautelosa ao se expor em sua intimidade. A tendência é que você expresse suas ideias com mais habilidade e a se abrir às trocas culturais, já que Sol, Vênus e a Lua Nova se encontram no setor comunicativo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Reduzir os gastos supérfluos é fundamental. Visto o encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova na casa material, sua postura se mostrará mais versátil e generosa frente aos aspectos práticos da vida, o que leva à otimização e ao compartilhamento de recursos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente evitar encarar os problemas como frustrações pessoais. Sua autoestima pode se elevar frente ao encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova em seu signo, o que lhe faz atuar em prol da sua felicidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não remoer as frustrações. Sol, Vênus e a Lua Nova se encontram no setor de crise, ampliando sua percepção dos desafios de ordem emocional, o que tende a se revelar positivo para se libertar de condicionamentos e fortalecer a autoestima.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso preservar sua intimidade e suas finanças. Em harmonia no setor das amizades, Sol, Vênus e a Lua Nova tendem a aflorar seu lado sociável, ao mesmo tempo em que favorecem a renovação dos interesses que se fazem presente no relacionamento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque não se deixar frustrar quando você não tem o reconhecimento do entorno por seu desempenho. Suas ambições profissionais podem se renovar frente ao encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova na casa do trabalho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sol, Vênus e a Lua Nova se encontram no setor da espiritualidade, podendo despertar em você a vontade de explorar novos horizontes e impulsionar seus talentos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure ser seletiva ao compartilhar suas intimidades. Prazeres introspectivos ou em grupos seletos tendem a ser favorecidos pelo encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova no setor íntimo, o que promove regeneração emocional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente não ficar preso a vínculos de dependência emotiva. Seu olhar tende a se renovar perante o entorno imediato que integra seu dia a dia, o que lhe ajuda a dar valor às afinidades e renovar as parcerias.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém aperfeiçoar a comunicação com as pessoas próximas. Suas energias podem se renovar frente ao cotidiano, o que lhe faz se dedicar às tarefas com amor e conciliar responsabilidades, prazeres e bem-estar.