Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (15)

Áries

Procure se recolher para conseguir recuperar a autoestima e definir estratégias de atuação. Dramas tendem a aflorar com Lua e Netuno sob tensão com Júpiter, mas busque não deixar que comprometam a autoconfiança e sua capacidade de enfrentamento.

Touro

Cuidado para não se comprometer além do possível, inclusive do ponto de vista financeiro, como alerta Júpiter tensionado a Lua e Netuno. Lua e Netuno harmonizados com Vênus e Marte tendem a aflorar seu lado empático, o que lhe torna útil a quem necessita.

Gêmeos

O exercício vocacional pode se elevar com o encontro Lua-Netuno, o que gera bem-estar e favorece seu desempenho no trabalho. Contudo, é importante não esperar realizações imediatas e saber lidar com eventuais frustrações, visto a tensão de Júpiter com Lua e Netuno.

Câncer

A fruição dos sentidos tende a ficar em evidência frente ao encontro Lua-Netuno, o que lhe faz usufruir dos prazeres da vida e a vivenciar os acontecimentos em primeira pessoa. Cuidado para não absorver a carga energética das pessoas próximas, visto a tensão com Júpiter.

Leão

Convém evitar se afastar da zona de conforto e segurança, como alerta Júpiter tensionado. A vida íntima tende a se revestir de prazer frente ao encontro entre Lua e Netuno, o que ajuda com seu fortalecimento interior e gera cumplicidade com as pessoas próximas.

Virgem

É fundamental tomar cuidado para não absorver as demandas alheias, conforme alerta Júpiter tensionado. Suas relações tendem a se revestir de empatia, união e solidariedade frente ao encontro Lua-Netuno, o que fortalece o círculo de confiança e intimidade.

Libra

O encontro entre Lua e Netuno tende a aflorar seu lado solidário, o que lhe deixa a serviço das pessoas que estima, gerando reciprocidade. Procure tomar cuidado para não absorver o sofrimento alheio, que pode prejudicar seu bem-estar, visto Júpiter tensionado.

Escorpião

Procure ser seletiva na gestão patrimonial, visto Júpiter tensionado. Seus instintos tendem a aflorar, favorecendo a fruição dos prazeres da vida e contribuindo com atividades que estimulem os sentidos, sobretudo lazeres culturais em grupo, visto o encontro Lua-Netuno.

Sagitário

Convém evitar ser invasiva e dar mais espaço ao entorno imediato, visto Júpiter tensionado. Seu envolvimento na rotinna tende a ganhar dimensão com o encontro Lua-Netuno, levando a ações dinâmicas que dão leveza à jornada e lhe ajudam a encarar os problemas.

Capricórnio

Busque evitar se sobrecarregar de responsabilidades na gestão do cotidiano, conforme alerta Júpiter tensionado. Sua postura tende a ficar empática hoje, fazendo-lhe romper com barreiras interpessoais, além de promover cumplicidade.

Aquário

É fundamental respeitar seus limites financeiros, visto que Júpiter tensionado à Lua e a Netuno lhe predispõe a negligenciar as finanças. A generosidade pode aflorar em sua postura com o encontro Lua-Netuno, o que se reflete em ações a serviço do bem-estar do entorno.

Peixes

Procure não negligenciar a necessidade de descanso, como alerta Júpiter tensionado, reservando um momento para repor as energias. Com o encontro Lua-Netuno, sua intuição pode ganhar força, o que favorece as trocas afetivas e a fruição de situações prazerosas.

