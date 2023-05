Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Júpiter adentra a casa material e encontra Mercúrio, podendo lhe levar a elevar seus conhecimentos de gestão para otimizar recursos e aproveitar oportunidades de investimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure ser discreta ao expor seus pensamentos, sobretudo ao externar insatisfação, já que a Lua na área de crise entra em tensão com Vênus e Marte. Uma maior consciência das suas habilidades intelectuais pode se fazer presente.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante não permitir que o individualismo prejudique seus relacionamentos, mesmo que você precise defender seu território. A percepção das oportunidades tende a se elevar, favorecendo a superação dos problemas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente encarar os conflitos com equilíbrio emotivo, evitando se deixar levar por egos feridos, especialmente no âmbito profissional. Júpiter adentra a casa das amizades e encontra Mercúrio e isso pode levar à expansão de sua rede de relacionamentos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Enfrentar os problemas pode ajudar no processo de amadurecimento. Júpiter se desloca para a casa do trabalho e encontra Mercúrio, podendo marcar um momento de expansão das ambições profissionais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure manter discrição sobre seus objetivos, evitando que eles sejam comentados pelos outros. A passagem de Júpiter para a casa espiritual pode sugerir que suas vocações afloram, favorecendo os estudos e outras experiências.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque defender seus interesses, não permitindo que o individualismo afete as relações. O setor íntimo recebe a influência de Júpiter, que se aproxima de Mercúrio, podendo lhe fazer perceber oportunidades de superar limitações pessoais.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque se mostrar diplomática ao lidar com problemas que surgem na convivência. Júpiter, ao ingressar no setor dos relacionamentos, se aproxima de Mercúrio e pode inaugurar um momento de expansão pessoal.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A Lua na casa social tende a pedir uma postura tranquila para administrar as diferenças. O ingresso de Júpiter no setor do cotidiano pode fortalecer a gestão de projetos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É fundamental se mostrar mais conciliadora nos relacionamentos cotidiano. Com Júpiter no setor dos prazeres, lazeres intelectuais tendem a ganhar corpo, o que lhe aproxima de pessoas parecidas com você.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Júpiter adentra a área doméstica, podendo fortalecer iniciativas no ambiente familiar, que encontram impulso em oportunidades vividas em grupo. Procure se mostrar mais empática diante de conflitos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O setor comunicativo recebe a influência de Júpiter, o que tende a marcar um momento de expansão das ideias. Isso pode elevar os estudos e outras atividades intelectuais a níveis mais elevados. É fundamental aperfeiçoar a gestão financeira.