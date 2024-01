Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure resgatar prazeres que nutram a alma. Com a Lua em seu signo, a expressão emotiva pode ficar espontânea, mas é preciso se posicionar com bom senso em ambientes formais, já que a tensão com Mercúrio e Marte tende a lhe predispor a reações dramáticas.

TOURO (21/4 a 20/5)

É fundamental dar valor ao recolhimento e aos prazeres íntimos, visto a harmonia Lua-Vênus. As dificuldades podem lhe abalar emocionalmente, prejudicando o bom senso. Por isso, procure manter a atenção para não cometer imprudências.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque privilegiar experiências prazerosas, favorecidas pela harmonia entre Lua e Vênus. A Lua na casa das amizades deixa você emocionalmente mais acessível à interação social. Contudo, pode haver conflitos em grupo, o que demanda moderação e senso de conveniência.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente encarar as demandas de forma prazerosa e exercitar seu lado criativo. A busca por conquistas profissionais pode se elevar com a Lua na casa do trabalho. Contudo, busque saber administrar as parcerias, visto que a tensão com Mercúrio e Marte sinaliza conflitos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar um posicionamento autoritário, buscando se mostrar gentil e sociável, já que Lua e Vênus se harmonizam. A mente tende a buscar expansão com a Lua na casa espiritual, mas pode encontrar entraves na comunicação com as pessoas do entorno.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Devido a tensão com Mercúrio e Marte, é preciso ter cautela ao sair da zona de conforto, evitando correr riscos. A passagem da Lua pelo setor íntimo pode dar profundidade aos processos mentais e emotivos, o que favorece o autoconhecimento.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Alguns problemas tendem a causar estresse e prejudicar o convívio em família, mas é preciso não se deixar abalar. Sua postura amigável pode passar por problemas com a harmonia interpessoal, já que a Lua transita pela casa dos relacionamentos e se harmoniza a Vênus.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente manter a moderação na comunicação, evitando conflitos. O cuidado com a vida cotidiana pode se elevar, por isso busque fazer investimentos pontuais em bem-estar e abordagens criativas em prol da otimização de recursos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque manter a prudência nos gastos financeiros, conforme alerta a tensão lunar com Mercúrio e Marte. Seu carisma e sua expressão criativa podem aflorar com a Lua na casa dos prazeres, o que favorece a interação social e a fruição de lazeres culturais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante cultivar um recolhimento prazeroso, favorecido pela harmonia Lua-Vênus. As atenções se voltam para a vida privada com a Lua na área familiar, o que pede diplomacia na convivência com o entorno imediato e prudência na gestão da rotina.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém se mostrar mais gentil e compartilhar prazeres. A influência lunar no setor das ideias tende a lhe motivar a aprender e a interagir com o entorno. Contudo, diante de desafios os conflitos podem ganhar corpo, o que acaba gerando problemas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure valorizar a economia criativa e sustentável. Com a Lua na casa das finanças, a busca por conforto material tende a se elevar, o que lhe faz investir em melhorias no dia a dia. No entanto, a tensão com Mercúrio e Marte pode pedir cautela e planejamento nos gastos.

