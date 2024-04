Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (16)

Áries

Tente não ser excessivamente generosa, a fim de proteger sua estabilidade financeira. A tendência é que você fique mais sociável e aberta à fruição de prazeres coletivos com a Lua harmonizada a Vênus e Mercúrio, o que favorece seu bem-estar e o das pessoas queridas.

Touro

Pode ser desafiador conciliar vida privada com profissional, visto que pode haver imprevistos. O recolhimento íntimo tende a se revelar revigorante para a mente e o espírito com a Lua harmonizada a Mercúrio e Vênus, além de favorável para os relacionamentos pessoais.

Gêmeos

Sua postura tende a ser marcada por espontaneidade e simpatia, favorecendo interações prazerosas no âmbito íntimo e no social, já que a Lua se harmoniza a Mercúrio e Vênus. Contudo, é importante se manter discreta sobre os desafios pessoais.

Câncer

Procure compartilhar responsabilidades, devido a Lua tensionada a Plutão e Júpiter. É fundamental ter capacidade de negociação. Sua relação com o trabalho pode ficar comprometida frente à harmonia lunar com Mercúrio e Vênus, o que gera resultados de qualidade mais elevada.

Leão

Busque transmitir tranquilidade ao lidar com desafios nas relações de trabalho. Os encontros da Lua com Vênus e Mercúrio podem sugerir um momento de harmonia interior, o que lhe faz aproveitar melhor a vida, além de motivar uma fruição intelectual prazerosa.

Virgem

Tente resgatar o otimismo e conciliar o pensamento objetivo com o criativo. Situações complicadas podem lhe tirar da zona de segurança por conta da tensão lunar com Plutão e Júpiter, mas é preciso não deixar que isso abale o bem-estar e a autoconfiança.

Libra

As amizades podem se mostrar fonte de prazer e estímulos intelectuais com a Lua harmonizada a Vênus e Mercúrio. No entanto, é fundamental ter cautela ao interagir com suas redes, já que a tensão lunar com Plutão e Júpiter aponta desafios para conciliar o público e o privado.

Escorpião

É possível que você encare desafios para compatibilizar o trabalho e a vida familiar, o que exige capacidade gestora. A vida profissional pode se mostrar intelectualmente estimulante e favorável ao exercício criativo, considerando a Lua harmonizada a Mercúrio e Vênus.

Sagitário

A gestão do dia a dia pode lhe reservar desafios para colocar em prática suas ideias, o que pede ajustes. Com a Lua harmonizada a Vênus e Mercúrio, os lazeres culturais tendem a se mostrar convidativos, nutrindo o pensamento criativo e as trocas intelectuais com o entorno.

Capricórnio

É fundamental ser criteriosa na exposição social e ao compartilhar recursos patrimoniais. O ambiente familiar pode favorecer o fortalecimento íntimo, o que lhe proporciona conforto emocional e prazeres seletos, visto a Lua harmonizada a Vênus e Mercúrio.

Aquário

A harmonia lunar com Mercúrio e Vênus pode motivar as trocas intelectuais e afetivas, tornando a interação ainda melhor. Mas é importante se manter restrita ao círculo de confiança, pois Plutão e Júpiter tensionados com a Lua tendem a contraindicar se afastar da zona de conforto e segurança.

Peixes

O pensamento criativo tende a lhe ajudar a aproveitar os recursos. O dia a dia pode se mostrar desafiador frente a situações difíceis, o que acaba prejudicando a aplicação das suas ideias, demandando ajustes frequentes, devido à tensão lunar com Plutão e Júpiter.

