Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante neutralizar o pessimismo. A tensão Lua-Urano no circuito patrimonial pode sugerir imprevistos. Pensando nisso, busque usar a criatividade e valorizar novos recursos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Lua e Urano tensionados entre a área de relacionamentos e seu signo sugere incompatibilidades mal administradas no convívio, demandando empatia, visto a harmonia com netuno. Busque respeitar sua privacidade e a das pessoas próximas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente manter uma convivência saudável em suas parcerias. A tensão Lua-Urano no eixo cotidiano-crise pode apontar imprevistos, o que obriga você a rever prioridades. Contudo, a resiliência tende a ser uma aliada.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure atuar com diplomacia e discrição emotiva para manter o bem-estar do dia a dia. A coletividade tende a se revelar crítica com a tensão Lua-Urano no circuito social, colocando em xeque seus ideais. Contudo, é preciso continuar fiel a si mesma.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental moderar a exposição da sua imagem. Certos acontecimentos podem lhe tirar da zona de conforto. Mas busque seguir tranquila e encarar as mudanças como formas de renovação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua capacidade de extroversão tende a ficar reprimida por fatores ambientais. Sendo assim, busque valorizar a introversão criativa, já que a Lua no setor das ideias entra em tensão com Urano e se harmoniza com Netuno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente evitar externar frustrações para as pessoas do entorno. As energias de Lua e Urano podem sugerir problemas na vida material, com imprevistos, o que demanda sensibilidade para aproveitar recursos alternativos, visto Netuno em harmonia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure buscar disciplina na gestão financeira, evitando gastos desnecessários. Ajustes interpessoais devem ser feitos frente à tensão Lua-Urano entre seu signo e a área de relacionamentos. Convém exercitar empatia e solidariedade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente conciliar demandas e prazeres. As tensões de Lua e Urano entre o setor de crise e o do cotidiano tendem a pedir capacidade de adaptação às dificuldades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A coletividade tende a se revelar desafiadora frente à tensão Lua-Urano no circuito social, o que exige empatia para entender as necessidades e fazer mudanças, visto Netuno em harmonia. Por isso, que tal meditar e se fortalecer?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As parcerias podem ficar abaladas, o que pede discrição e diplomacia. Lua e Urano tendem a indicar problemas em conciliar as demandas no trabalho e na família. Portanto, tente flexibilizar a postura e usar a criatividade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque não permitir que seus objetivos prejudiquem suas parcerias de trabalho. As energias de Lua e Urano no circuito comunicativo podem sugerir polêmicas com temas sensíveis à coletividade, demandando versatilidade.