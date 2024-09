Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (17)

Áries

Como sugere o encontro entre Lua e Netuno, busque se recolher e extrair lições das dificuldades. Os problemas podem ser processados com intensidade emocional e em prejuízo da objetividade.

Touro

Procure ser sutil e discreta em suas abordagens, visto o encontro Lua-Netuno. O trato interpessoal tende a ficar instável frente à Lua Cheia, podendo dar vazão a conflitos e dificultar o andamento das demandas compartilhadas.

Gêmeos

A tendência é que você fique emocionalmente suscetível às pressões do dia a dia nesta Lua Cheia, o que demanda atenção com os processos de gestão. Busque resgatar o prazer no exercício vocacional, como sugere o encontro Lua-Netuno.

Câncer

Procure evitar externar livremente o que lhe incomoda e se dedicar a resgatar o equilíbrio interior, visto o encontro Lua-Netuno. Dilemas existenciais tendem a aflorar frente à Lua Cheia, o que se reflete de forma negativa na interação com as pessoas do entorno.

Leão

Um aflorar de sentimentos tende a minar a objetividade e elevando os gastos financeiros como forma de compensação. Neste momento, é preciso se fortalecer por meio do descanso e da introspecção, favorecidos no encontro Lua-Netuno.

Virgem

É possível que você fique suscetível ao intenso fluxo emocional do entorno, absorvendo preocupações e prejudicando seu bem-estar, devido a tensão envolvendo a Lua Cheia, o Sol, Mercúrio e Júpiter. Tente demonstrar solidariedade, mas é importante ser fiel ao compromisso com seu bem-estar.

Libra

Convém seguir emocionalmente discreta, devido ao encontro Lua-Netuno. Desafios na gestão do dia a dia tendem a atingir grandes proporções com a Lua Cheia, o que exige senso crítico e estratégico.

Escorpião

Com a Lua Cheia na casa social, o engajamento em temas de interesse coletivo pode se intensificar, o que pede diplomacia para ajustar os contrastes que assumem maiores proporções. É preciso exercitar a empatia, visto o encontro entre Lua e Netuno.

Sagitário

As responsabilidades tendem a exigir mais de você nesta Lua Cheia, sobretudo senso de prioridade e capacidade de administrar sem estresse os desafios em casa e no trabalho. Siga serena e resiliente, visto o encontro entre Lua e Netuno.

Capricórnio

Diplomacia e empatia são fundamentais! Os aspectos tensos envolvendo a Lua Cheia, o Sol, Mercúrio e Júpiter tendem a destacar um momento de inquietações significativas sobre temas de interesse coletivo, o que abre caminho para discussões polêmicas.

Aquário

Busque valorizar sua intuição, visto o encontro entre Lua e Netuno. Seu envolvimento com os aspectos materiais e práticos da vida pode se intensificar com a Lua Cheia na casa financeira, o que pede cautela e uma constante avaliação de riscos.

Peixes

Busque cultivar tranquilidade, recorrendo a atividades de relaxamento, visto o encontro Lua-Netuno. Os processos emocionais tendem a transbordar com a Lua Cheia em seu signo, levando-lhe a colidir com as pessoas ao se sentir sob pressão.

