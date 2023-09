Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque ser solidária, mas é preciso não se deixar levar pelos problemas alheios. Lua e Netuno se harmonizam no circuito de crise, podendo gerar empatia e dar profundidade aos processos emocionais. Isso lhe ajuda a compreender as necessidades dos outros e as suas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cuidado para não sobrecarregar as pessoas próximas com suas carências. Os vínculos emocionais tendem a ganhar profundidade, o que torna suas amizades cúmplices e solidárias, visto que Lua e Netuno se harmonizam no circuito de relacionamentos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A harmonia Lua-Netuno no circuito do trabalho tende a lhe levar a buscar satisfação emotiva na vida profissional, buscando exercitar seus talentos. Contudo, tente não permitir que empecilhos em realizar suas aspirações prejudiquem a autoestima, especialmente para fazer frente às dificuldades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure cultivar tranquilidade. O momento tende a se revelar favorável a buscar experiências que lhe ajudam a conciliar prazeres e autoconhecimento. Contudo, é importante ser mais seletiva nas companhias e nos gastos, visto que a Lua no setor social se harmoniza com Netuno.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante encarar as dificuldades com mais cuidado, evitando alimentar dramas. A busca por paz interior tende a se intensificar frente à harmonia Lua-Netuno no circuito da vida íntima, o que lhe faz valorizar momentos de serenidade e experiências prazerosas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você tende a se mostrar mais sensível e compreensiva no trato humano, o que lhe ajuda a se adaptar às necessidades do entorno. Mas é preciso evitar se envolver em excesso nos problemas das pessoas para não absorver o sofrimento delas, visto a tensão com Vênus, Júpiter e Urano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua postura tende a ser marcada pela generosidade, mas busque evitar criar expectativas de reciprocidade. A Lua no setor material se harmoniza a Netuno, de modo que a intuição e a sensibilidade podem ajudar com a gestão dos aspectos práticos do dia a dia.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure demonstrar capacidade de ajuste interpessoal, sem permitir que o ego abale a gestão de conflitos. O pensamento criativo tende a ajudar com experiências interessantes, seja do ponto de vista dos prazeres, seja do autoconhecimento, visto que a Lua se harmoniza a Netuno.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os processos reflexivos podem ganhar corpo com a Lua na área de crise. Isso leva a compreensão das necessidades, além de motivar o autocuidado, visto a harmonia com Netuno. Contudo, é fundamental ter maior capacidade de adaptação para encarar as dificuldades.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A tendência é que você fique mais solidária no trato humano, o que gera reciprocidade e ajuda com ações de apoio mútuo. Procure ter critério ao compartilhar sua vida íntima, pois a tensão lunar com Vênus, Júpiter e Urano pode apontar conflitos sobre o que é público ou privado.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As demandas de outras pessoas e de familiares podem se revelar obstáculos às suas metas, o que exige capacidade de gestão. Seus objetivos profissionais tendem a guiar você com a Lua na casa do trabalho em harmonia a Netuno, o que ajuda com o exercício vocacional.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os contratempos demandam maturidade emocional e resiliência. A Lua na área espiritual se harmoniza a Netuno, podendo nutrir sua busca por autoconhecimento e motivar você a vivenciar experiências em sintonia com sua identidade e seus objetivos.