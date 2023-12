Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure praticar autocuidado. As dificuldades podem despertar maiores insatisfações. Contudo, a resiliência se mostrar uma grande aliada no processo de superação e de cura de feridas emocionais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Devido à tensão com Sol, Marte e Mercúrio, é importante ter cautela na gestão conjunta de recursos patrimoniais. O compartilhamento de ideais de vida pode fortalecer a cumplicidade em seus relacionamentos e despertar o companheirismo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O idealismo pode ganhar força, o que lhe faz valorizar experiências profissionais e isso ajuda a exercitar suas vocações, visto o encontro da Lua Crescente com Netuno e a harmonia de ambos com Vênus. Busque ser ética nas parcerias.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure evitar impor suas opiniões, buscando respeitar a diversidade de pensamento. O encontro entre a Lua Crescente e Netuno sugere conexão com o lado espiritual da vida, o que gera autoconhecimento e cumplicidade.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque ser cautelosa na exposição social e nos gastos financeiros. Você tende a buscar bem-estar frente ao encontro da Lua Crescente com Netuno e à harmonia dessa dupla com Vênus.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As parcerias tendem a ganhar dimensão e se nutrir de idealismo, empatia e cumplicidade, visto o encontro da Lua Crescente com Netuno. Procure se harmonizar com quem está fora do seu círculo de confiança.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A intuição se revela aliada à gestão da vida cotidiana, o que lhe ajuda a compreender as necessidades das pessoas e otimizar recursos. Devido às tensões envolvendo Sol, Marte e Mercúrio, é preciso cuidar da comunicação para evitar conflitos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seja prudente nos gastos, conforme. A expressão criativa aflora em prol do seu desempenho no dia a dia, enquanto sua postura mais sociável ajuda você a ter interações prazerosas em grupo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque cuidar do seu bem-estar e evitar absorver o estresse e o sofrimento do entorno. A tendência é que você fique mais acolhedora e solidária, o que fortalece sua rede de apoio.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque encarar as dificuldades com paciência, evitando agir sem se planejar previamente. Sua postura tende a ficar sociável com a Lua Crescente harmonizada a Netuno e Vênus, o que fortalece o círculo de amizades .

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure moderar os gastos com o social. Intuição e criatividade tendem a aflorar, o que favorece a gestão dos aspectos práticos e materiais da vida e isso diversifica recursos, priorizando a economia sustentável.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante se manter resiliente diante das dificuldades. A busca de realização pessoal tende a ganhar corpo, o que envolve a ideia de vivenciar seus talentos e obter reconhecimento, visto que a Lua Crescente e Netuno se encontram.

Saiba tudo sobre seu signo

Confira seu Horóscopo Personalizado