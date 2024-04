Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (2)

Áries

É importante pensar fora de padrões, buscando potencializar recursos. A Lua Minguante pode indicar a necessidade de manter um perfil discreto com relação aos seus objetivos, visto que sua tensão com Sol e Mercúrio tende a pedir revisão de metas e ajuste de estratégias.

Touro

Tente se libertar de crenças limitantes e expandir seu olhar perante o mundo, conforme sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano. Momento favorável para o recolhimento meditativo voltado a reestruturar as ideias e a rever metas de vida, considerando a Lua Minguante em tensão com Sol e Mercúrio.

Gêmeos

Convém valorizar contatos pontuais que agreguem conhecimento, como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano. Procure reduzir a exposição social e assumir uma postura emocionalmente discreta com a Lua Minguante tensionada a Sol e Mercúrio, buscando se aperfeiçoar perante suas redes.

Câncer

Busque valorizar contribuições inovadoras. Com Lua Minguante em tensão Sol e Mercúrio, as parcerias de trabalho tendem a ficar em revisão, o que lhe ajuda a assumir medidas que lhe ajudem a resolver os problemas e a afinar estratégias conjuntas de atuação.

Leão

Procure conciliar tradição e inovação, a fim de obter resultados arrojados. A Lua Minguante pode pedir uma redução no ritmo de vida com o intuito de repor energias e fazer mudanças que elevem a qualidade do dia a dia, visto suas tensões com Sol e Mercúrio.

Virgem

É fundamental manter a mente aberta a novas abordagens. Moderação deve ser a palavra-chave para as interações sociais, visto que a Lua Minguante em tensão com Sol e Mercúrio pode indicar incompatibilidades que pedem capacidade diplomática e de negociação.

Libra

Como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Urano, busque dinamizar os recursos patrimoniais. As relações podem passar por ajustes nesta Lua Minguante, o que pede posturas diplomáticas, a fim de amenizar os contrastes, visto a tensão desse astro com Sol e Mercúrio.

Escorpião

Busque valorizar o espaço de diálogo com as pessoas próximas, visto que contribuições arrojadas podem ganhar corpo. O dia a dia exige posturas analíticas, a fim de rever os processos de gestão, devido à Lua Minguante tensionada a Sol e Mercúrio.

Sagitário

Dinamizar recursos alternativos é fundamental. As finanças podem passar por um momento de revisão importante, a fim de rever investimentos e promover mudanças que aperfeiçoem sua capacidade de gestão, visto a Lua Minguante tensionada a Sol e Mercúrio.

Capricórnio

Tente descontrair o relacionamento com o entorno imediato. A Lua Minguante tende a pedir uma fase de superação e aprimoramento associado aos desafios familiares, pedindo mais capacidade e serenidade, devido às tensões com Sol e Mercúrio.

Aquário

É preciso aproveitar os momentos em família. Cultivar uma postura socialmente discreta tende a lhe ajudar a refletir sobre as situações que lhe incomodam e sobre como aperfeiçoar os processos comunicativos, visto a Lua Minguante tensionada a Sol e Mercúrio.

Peixes

Busque manter a mente aberta a ideias inovadoras. Lua Minguante pode demandar uma postura criteriosa e voltada a ajustar o compartilhamento de recursos no âmbito das parcerias, já que sua tensão com Sol e Mercúrio pode indicar contrastes interpessoais nesse sentido.

