Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (2)

Áries

O momento pode sugerir que temas densos podem vir à tona, o que demanda maturidade e opiniões construtivas para evitar conflitos. A tendência é que você busque estímulos mentais nas interações em grupo com Mercúrio na área social, de modo que a comunicação ganha fôlego.

Touro

Procure buscar um equilíbrio saudável entre as responsabilidades em casa e no trabalho, já que Plutão lhe confronta com desafios. A comunicação familiar pode se intensificar com a entrada de Mercúrio no setor doméstico, o que favorece o planejamento da rotina e lhe aproxima do entorno.

Gêmeos

Convém moderar as opiniões críticas e evitar polêmicas. A entrada de Mercúrio na casa das ideias pode estimular os processos comunicativos e de aprendizado, favorecendo os estudos, os intercâmbios e outras atividades que conciliem a busca por conhecimento e as interações sociais.

Câncer

Busque evitar correr riscos e manter uma reserva financeira para lidar com imprevistos. As questões patrimoniais podem ficar no centro dos seus interesses com Mercúrio na casa material, o que motiva o aperfeiçoamento da conciliação entre planejamento e prática.

Leão

É fundamental empregar as palavras com sabedoria, evitando se envolver em discussões. Mercúrio ingressa em seu signo, podendo favorecer o aprendizado e a expressão de ideias de modo autêntico e assertivo, de acordo com suas vocações e metas pessoais.

Virgem

Tente evitar que o foco nas dificuldades prejudique a qualidade da rotina. É fundamental se conectar com seu eu interior e buscar amadurecimento. Sua compreensão das dificuldades pode ficar apurada com Mercúrio na área de crise, o que lhe ajuda a se posicionar de forma objetiva em busca de soluções.

Libra

Tente evitar se envolver em disputas de poder. As conexões sociais podem se mostrar estimulantes frente ao ingresso de Mercúrio na área de amizades, pois você tende a ficar acessível à comunicação, o que ajuda na fruição de ideias e fortalece os laços fraternos.

Escorpião

Procure buscar um equilíbrio saudável entre as demandas de trabalho e familiares. A passagem de Mercúrio para a área profissional pode destacar a necessidade da comunicação e de uma rede de contatos que lhe ajude com seus objetivos, além de focar em suas metas nesse âmbito.

Sagitário

Tente buscar diplomática no trato interpessoal, evitando alimentar polêmicas. Momento favorável para expandir os horizontes com Mercúrio ingressando na área espiritual, o que ajuda com atividades que geram aprendizado e autoconhecimento, além de trocas culturais.

Capricórnio

Busque ser seletiva na gestão patrimonial. Sua capacidade reflexiva pode se aprofundar com Mercúrio adentrando o setor íntimo, o que ajuda a analisar de forma concisa temas importantes, enquanto lhe ajuda a se transformar interiormente.

Aquário

Plutão pode pedir capacidade de negociação em situações de conflito para neutralizar disputas de poder. O trato interpessoal tende a se mostrar estimulante do ponto de vista das ideias com o ingresso de Mercúrio no setor dos relacionamentos, o que fortalece os círculos íntimo e social.

Peixes

Tente encarar os problemas com objetividade, como alerta a tensão promovida por Plutão. Seu envolvimento nas rotinas familiares e de trabalho tende a se intensificar, o que favorece seu senso de organização e oportuniza mudanças em benefício da saúde e do bem-estar.

