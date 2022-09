Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure seguir confiante e ter momentos para descontrair a convivência. Lua e Netuno harmonizados entre as áreas doméstica e de crise tendem a despertar solidariedade familiar em meio aos obstáculo.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante demonstrar respeito pelas diferenças e demonstrar solidariedade em momentos difíceis. A harmonia Lua e Netuno no eixo comunicação e mizades pode promover sinergia emotiva nas relações.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Posturas colaborativas tendem a aflorar. Tente praticar economia criativa, visto que a harmonia no eixo finanças-trabalho desperta um olhar apurado para o que pode ser reaproveitado de forma sustentável e isso lhe ajuda a superar restrições .

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque aproveitar as oportunidades de crescimento profissional. Aflora sua intuição com a harmonia Lua-Netuno entre seu signo e o setor espiritual, o que lhe ajuda a captar as necessidades do entorno e a acalmar conflitos interpessoais.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente fortalecer a autoconfiança. A harmonia Lua-Netuno no circuito de crise tende a aprimorar sua percepção dos obstáculos, o que lhe ajuda a compreender os aspectos emocionais envolvidos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O fortalecimento do círculo de confiança pode se mostrar essencial frente aos desafios. Afeto e solidariedade tendem a permear as relações com a harmonia Lua-Netuno, o que promove engajamento íntimo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É importante descontrair suas relações. As parcerias de trabalho tendem a se revelar solidárias frente à harmonia Lua-Netuno e isso pode contribuir com o enfrentamento de dilemas que tiram as pessoas da zona de conforto, visto a tensão plutoniana.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Lua e Júpiter se aspectam e podem ampliar seu olhar na direção de oportunidades para sua vida. A harmonia Lua-Netuno tende a lhe despertar empatia frente a causas que interessam à coletividade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente descontrair o ambiente em que vive. Sua generosidade tende a aflorar nas relações. Contudo, Plutão tensionado pode pedir limites em seu envolvimento nos problemas alheios.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Lua e Júpiter se harmonizam, podendo favorecer prazeres íntimos. Você tende a ficar mais sensível às necessidades do entorno e isso lhe faz se colocar à disposição deles como ouvinte.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque trocar ideias com o entorno, pois o momento está a favor de resultados positivos. Suas habilidades tendem a se fazer presentes em favor da gestão de processos e recursos materiais, visto a harmonia Lua-Netuno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso aliar um olhar próspero à criatividade na gestão do cotidiano. Afloram empatia e solidariedade com a harmonia Lua-Netuno, o que lhe faz atuar em prol de causas que interessem à comunidade, apesar de Plutão tensionado exigem senso crítico.