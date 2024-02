Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (20)

Áries

Nesta fase, razão e intuição se complementam. O momento astrológico pode favorecer o autocuidado e o recolhimento meditativo com a Lua na área familiar, o que é fundamental para que você alcance tranquilidade e enfrente as dificuldades de forma resiliente.

Touro

Este é o momento de fortalecer o círculo de confiança. A Lua na área comunicativa tende a promover empatia e cumplicidade em suas relações, contribuindo com a articulação de ideias e iniciativas em prol dos interesses compartilhados.

Gêmeos

A harmonia lunar com Saturno e Netuno entre a casa material e a do trabalho tende a motivar uma abordagem planejada frente aos afazeres do dia a dia e às metas profissionais, além de favorecer uma postura ética na gestão dos conflitos. Razão e sensibilidade podem caminhar juntas nesse percurso.

Câncer

O pensamento crítico pode se mostrar aliado ao processo decisório, sem comprometer o idealismo. Sua capacidade analítica tende a se fortalecer frente à harmonia lunar com Saturno e Netuno entre seu signo e o setor espiritual, o que lhe ajuda a atuar de forma segura na condução dos seus objetivos.

Leão

Procure se manter discreta e focada nas necessidades pessoais, conciliando a intuição com a racionalidade. Sua conexão com o mundo interior pode se aprofundar frente à influência lunar na área de crise, favorecendo o aprimoramento íntimo e a superação dos problemas.

Virgem

Tente cultivar empatia e amadurecer os vínculos. A influência da Lua na área de amizades tende a evidenciar seu lado fraterno, enquanto eleva seu senso de pertencimento nos grupos que integram suas redes. Isso pode gerar maior envolvimento emocional em causas coletivas.

Libra

É preciso ser solidária nas parcerias. Momento de forte conexão emocional com suas metas na carreira, o que lhe ajuda a atuar de modo criterioso e com disciplina na gestão das demandas. Busque investir no aprimoramento de seus talentos, dada a harmonia lunar com Saturno e Netuno no circuito do trabalho.

Escorpião

As trocas de conhecimento podem ajudar com o amadurecimento de temas importantes para sua vida. Seus valores tendem a se fortalecer e lhe fazer se engajar em causas nobres, visto que a Lua se equilibra com Saturno e Netuno no segmento espiritual-social.

Sagitário

O lar tende a ser um grande suporte para suas necessidades, o que lhe oferece bem mais do que um abrigo seguro. A Lua no setor íntimo se harmoniza com Saturno e Netuno na área familiar, podendo lhe fazer valorizar vínculos interpessoais emocionalmente profundos e que lhe proporcionem estabilidade.

Capricórnio

Procure atuar de modo diplomático ao lidar com controvérsias. Sua postura pode se revestir de empatia no trato humano e de um forte comprometimento com as causas compartilhadas com o entorno, já que a Lua na área de relacionamentos se harmoniza a Saturno e Netuno no setor das ideias.

Aquário

Busque investir em bem-estar e disciplinar os gastos financeiros. O emocional pode buscar conforto em uma rotina bem-estruturada e que lhe proporcione estabilidade e segurança, visto que a Lua no setor do cotidiano se harmoniza com Saturno e Netuno na área material.

Peixes

Neste momento, prazeres seletos e que exaltem a fruição dos sentidos tendem a ganhar corpo. Sua relação com grupos pode ficar mais seletiva nessa fase, privilegiando amizades genuínas e experiências que agreguem significado à sua vida.

