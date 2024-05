Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (21)

Áries

Sua capacidade analítica tende a se mostrar forte aliada nesse processo, visto a harmonia Lua-Saturno, o que lhe ajuda a se disciplinar. Lua, Mercúrio e Plutão tendem a destacar a necessidade de rever prioridades, o que impacta a segurança financeira e fazer os devidos ajustes.

Touro

Nesta fase, o pensamento crítico pode se mostrar forte aliado, como também a diplomacia nas relações de trabalho. O ambiente profissional demanda uma reformulação de prioridades e estratégias para fazer frente às dificuldades, visto a tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão.

Gêmeos

Busque investigar as causas de suas insatisfações, empregando o pensamento racional favorecido na harmonia Lua-Saturno. Dilemas existenciais tendem a ganhar corpo, o que lhe faz questionar a importância dos projetos que vem desenvolvendo em sua vida.

Câncer

Tente exercitar a inteligência emotiva e a diplomacia para fazer os devidos ajustes, ambas favorecidas pela harmonia entre Lua e Saturno. Neste momento, conciliar as demandas coletivas e íntimas tende a se revelar uma das tarefas mais desafiadoras.

Leão

É importante buscar acordos com o entorno imediato. As demandas familiares e profissionais podem contrastar entre si nesse momento de tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão, o que exige capacidade analítica e senso de prioridade para fazer as mudanças necessárias.

Virgem

Convém manter a discrição e diplomacia. Lua, Mercúrio e Plutão tensionados entre si tendem a pedir senso de conveniência ao exprimir opiniões e ao abordar questões pertinentes à vida privada, buscando evitar interferências excessivas do entorno imediato.

Libra

Busque definir um planejamento de longo prazo que estabilize sua situação econômica. Conciliar as finanças com as demandas sociais tende a se mostrar fundamental frente à tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão, evitando gastos desnecessários.

Escorpião

Convém valorizar os conselhos de pessoas mais experientes, visto a harmonia Lua-Saturno. As relações podem ficar estremecidas nesse momento. Por isso, é recomendável não forçar enfrentamentos e dar espaço aos outros e a si mesma.

Sagitário

Procure exercitar a diplomacia e transmitir estabilidade ao entorno imediato. As dificuldades tendem a deixar as pessoas amargas e intolerantes, o que pode comprometer o convívio e a gestão das tarefas em comum, devido à tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão.

Capricórnio

Tente manter a discrição, mas é preciso demonstrar capacidade diplomática para ajustar os interesses em jogo. A coletividade pode se mostrar desafiadora frente a Lua, Mercúrio e Plutão tensionados entre si, o que dificulta a convivência pacífica e o compartilhamento das demandas.

Aquário

Procure aperfeiçoar sua relação com o dinheiro e estruturar seu patrimônio. A tensão entre Lua, Mercúrio e Plutão pode demandar uma revisão de prioridades, o que lhe ajuda a conciliar melhor as demandas em casa e no trabalho para aperfeiçoar sua qualidade de vida.

Peixes

Seu senso crítico tende a se fortalecer frente à harmonia Lua-Saturno, o que lhe ajuda a analisar os acontecimentos com propriedade. Contudo, é importante ter cuidado ao externar opiniões, evitando transmitir uma postura arbitrária.

