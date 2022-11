Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Os estudos tendem a ganhar nova roupagem e as viagens despertam interesse especial. O Sol adentra o setor espiritual e encontra Mercúrio e Vênus, fazendo-lhe focar no autoconhecimento.

TOURO (21/4 a 20/5)

O círculo de confiança pode se revestir de cumplicidade e afeto, sendo uma importante rede de apoio. Ingressando no setor íntimo, o Sol se aproxima de Mercúrio e Vênus, o que tende a ajudar com seu fortalecimento emocional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento favorável para promover intercâmbios intelectuais e culturais. Busque dar valor às iniciativas articuladas em parceria. O Sol transita por sua área de relacionamentos, vindo a encontrar Mercúrio e Vênus, podendo destacar sua lealdade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua produtividade tende a se elevar neste momento, especialmente nas atividades rotineiras, que formam a base do seu bem-estar. A entrada do Sol na área de saúde pode sugerir um período em que sua vitalidade se fortalece.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure se permitir o melhor da vida. Sua popularidade pode se elevar. O Sol pode aquecer o meio social ao ingressar na área de prazeres, beneficiando o divertimento em grupo e prazeres intelectuais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque valorizar os vínculos fraternos e promover melhorias no ambiente doméstico, deixando-o mais funcional. O Sol transita no setor familiar, o que promove a afetividade nas relações e fortalece os interesses em grupo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Buscar aprimorar a qualidade da informação e dar valor aos intercâmbios culturais. Com a entrada do Sol no setor da comunicação, seu carisma e sua capacidade de interlocução tendem a ganhar força, o que contribui com a defesa dos seus interesses.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente não condicionar sua felicidade ao que o dinheiro pode propiciar. Sua capacidade empreendedora tende a receber uma injeção de energia com a entrada do Sol na área material.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Pode haver projeção pessoal que favorece a autoestima . Sendo assim, procure buscar conhecimento e exercitar a criatividade. Seu lado carismático, além de um pensamento mais original.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure estar bem consigo e zelar por suas necessidades físicas e emotivas. A entrada do Sol no setor de crise tende a destacar aspectos frágeis da sua vida que pedem recolhimento, autocuidado e reflexões.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso se abrir às parcerias, já que as pessoas lhe apresentam caminhos interessantes. O Sol ingressa no setor de amizades e encontra Mercúrio e Vênus, podendo despertar fraternidade nas relações e exaltar as ações coletivas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A originalidade de suas ideias tende a garantir posição de destaque nos empreendimentos, inspirando o entorno imediato. Sua vida profissional pode seguir caminhos prósperos, já que o Sol adentra o setor do trabalho.