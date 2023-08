Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure ser seletiva na exposição social e na gestão financeira. Sobriedade emotiva tende a se mostrar essencial para enfrentar as dificuldades para avaliar as situações de maneira imparcial.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante agir com discrição e diplomacia, visto a harmonia Lua-Saturno. A interação humana tende a ficar emocionalmente instável neste momento, o que dificulta o equilíbrio dos interesses e afeta a qualidade do convívio.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque se mostrar disposta a fazer acordos para resolver conflitos. Seu senso crítico pode ficar mais apurado. Isso lhe ajuda a tomar providências que ajudam a conseguir resultados importantes.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente transmitir autocontrole e confiança, conforme sugere a harmonia lunar com Saturno. A interação com grupos tende a ficar suscetível a desafetos e conflitos de interesse, o que prejudica o andamento de ações articuladas com o entorno imediato.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Suas necessidades emocionais podem esbarrar em um entorno pouco colaborativo e adverso. É importante buscar autonomia e evitar alimentar relacionamentos abusivos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém cultivar autocontrole emotivo e avaliar as situações de modo objetivo e imparcial, além de se abrir a acordos. A Lua transita pelo setor comunicativo, podendo lhe deixar suscetível a reações exageradas diante das dificuldades.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso ser criteriosa e disciplinada, visto a harmonia Lua-Saturno. Sua relação com o mundo material tende a passar por um momento complicado frente à limitação de recursos e à dificuldade em conciliar os interesses com o entorno imediato.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure se mostrar diplomática e imparcial, conforme sugere a harmonia entre Lua e Saturno. As parcerias encaram um momento instável que prejudica a qualidade dos projetos em curso e a continuidade de tais associações.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tende a ficar suscetível a forte estresse e a negligenciar responsabilidades. A Lua na área de crise se harmoniza a Saturno, podendo evidenciar a necessidade de zelar por sobriedade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure evitar se mostrar muito disponível a ponto de absorver problemas do entorno e acabar negligenciando sua vida. A tendência é que você transmite confiabilidade com a Lua na área de amizades em harmonia a Saturno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque autonomia, mas sem negligenciar as ações colaborativas. Seu senso de responsabilidade e seu senso crítico em benefício da vida profissional e da gestão do cotidiano se eleva agora, visto que a Lua na casa do trabalho .

PEIXES (20/2 a 20/3)

A comunicação com o entorno imediato ficará fragilizada, o que pede diplomacia. A Lua na área espiritual se harmoniza com Saturno em seu signo, podendo beneficiar os processos reflexivos que levam ao amadurecimento e à lazeres intelectuais.