Confira a previsão do horóscopo para terça-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O Sol pode iluminar o o que precisa de transformação. Sua postura tende a ganhar tranquilidade e ajuda com o entendimento com seus conviventes sobre os problemas em comum, o que eleva as possibilidades de superação, como sugere a harmonia entre Lua, Mercúrio e Saturno.



TOURO (21/4 a 20/5)

A felicidade das pessoas queridas pode se complementar à sua. O uso ponderado e responsável das palavras tende a lhe distinguir, o que deixa as pessoas confortadas, enquanto fortalece os vínculos de confiança, visto a harmonia entre Lua, Mercúrio e Saturno.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

O Sol pode nutrir sua vitalidade e promover bem-estar. As energias harmonizadas de Lua, Mercúrio e Saturno tendem a sugerir um momento de aprimoramento das demandas práticas e ao uso racional dos recursos materiais, o que ajuda a dar solidez à sua vida.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua capacidade de articulação interpessoal tende a se elevar frente ao encontro entre Lua, Mercúrio e Saturno, o que favorece o fortalecimento dos vínculos fraternos e pautados na amizade. Nesta fase, sua percepção da coletividade pode se ampliar, contribuindo com essa dinâmica.



LEÃO (23/7 a 22/8)

A interação com o lar pode ficar aprazível. O fortalecimento íntimo sugerido pelo grande trígono entre Lua, Mercúrio e Saturno tende a ajudar com a definição de prioridades para sua vida, com a gestão da rotina e dos desafios que permeiam o dia a dia.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso transmitir confiança e motivar as pessoas próximas. Lua, Mercúrio e Saturno harmonizados entre si tendem a destacar um momento importante para a defesa dos interesses pessoais, contando com um maior senso crítico e um desempenho eficiente na gestão da rotina.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque usar suas habilidades para deslanchar projetos que estejam precisando sair do papel. É preciso otimizar os recursos. Lua, Mercúrio e Saturno harmonizados entre si tendem a lhe fazer conciliar a criatividade, o método e a disciplina em prol dos empreendimentos.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua autoestima pode se elevar neste momento. O encontro entre Lua, Mercúrio e Saturno pode sinalizar um momento de diálogo e comprometimento com o entorno, o que ajuda com acordos sobre as demandas em comum e o fortalecimento do círculo de confiança.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol pode iluminar o que anda frágil em sua vida ao adentrar a área de crise, o que ajuda com essa dinâmica. Objetividade e senso crítico tendem a ser fortes aliados, levando a uma eficiente gestão dos problemas e a um relevante amadurecimento.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure nutrir os vínculos fraternos. O momento pode se mostrar positivo para buscar entendimento com as pessoas sobre assuntos de interesse comum, empregando diplomaticamente sua capacidade de negociação em prol de acordos.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sua capacidade gestora pode se elevar nesta fase. A relação harmoniosa entre Lua, Mercúrio e Saturno tende a favorecer ajustes em suas rotinas, visto que seu senso de organização está em alta, o que lhe permite adotar medidas que melhorem os processos, deixando-os mais eficientes.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque valorizar atividades que ajudem com seu amadurecimento. Uma postura responsável tende a lhe conduzir, o que lhe faz usufruir de forma moderada dos prazeres da vida, conciliando-os com suas demandas, dada a harmonia entre Lua, Mercúrio e Saturno.